Kontroverzna manekenka odlučila je da na neobičan način javnosti saopšti radosne vesti. Emili Ratajkovski je trudna i presrećna. U videu, u kome je otkrila prelepu vest, Emili je pozirala naga, kako bi pokazala koliko se njeno telo promenilo, a otkrila je i da je budući otac presrećan.

Emili Ratajkovski trudna ‒ napisi su preplavili naslovne strane svetskih medija, a manekenka je odlučila da otkirje kako se oseća u blagoslovenom stanju.

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Oct 26, 2020 at 12:04pm PDT

‒ Moj muž voli da kaže da smo trudni. Kažem mu da, iako je slatko, to nije u potpunosti istina. Negodujem što je DNK cele njegove porodice u meni, ali što moj DNK nije u njemu. Kažem mu da je to nepravedno i oboje se smejemo. To je neka vrsta šale, ali, baš poput primedbe o polu našeg deteta, iza toga stoji istina. Trudnoća je urođeno usamljena, to je nešto što žena radi sama, u svom telu, bez obzira na okolnosti ‒ zaključila je.

Otkrila je i šta misli o pitanju: „Da li je dečak ili devojčica?“

‒ Kada moj muž i ja kažemo za trudnoću, posle čestitki svi pitaju znamo li šta želimo. Volimo da kažemo da pol nećemo znati dok naše dete ne napuni 18 godina i da će nas tada obavestiti, čemu se svi smeju ‒ kazala je Emili za “Vogue”.

View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Oct 26, 2020 at 2:37pm PDT

Iako je reč o ranoj trudnoći, Emili i njen suprug željno iščekuju novog člana porodice.