Kad smo pomislili da influenseri ne mogu biti popularniji – dobili su priliku da sve ono što rade na društvenim mrežama koje su pokorili i zbog čega su popularni, prenesu na televiziju. Mladi, talentovani, zanimljivi, idoli tinejdžera krenuli su da vraćaju mlade televiziji, koju su zamenili društvenim mrežama, ali i da trendi, novim i interesantnim sadržajem zadrže TV publiku. Pre samo dve nedelje počela je sa radom RED TV, televizija koja je sa dobro poznatih aplikacija preselila najpopularnija lica.

RED TV donosi najkasniji jutarnji program u Srbiji – “Ustanak”. Kroz jednočasovni program, svakog dana od 11h, vode vas zvezde jutjuba i instagrama – Ruža Rupić, Sara Stanković, Cale, Anna Lazarević, Jenni Martin, Jana Dačović, Cone, Duxa, Super Cveta, Lošmi Panda, Ado, Stefan Milošević Panda i Filip Đukić.

Jutarnji program koji počinje onda kada se ostali završavaju, idealan za sve one koji vole malo duže da spavaju ili su prosto umorni od bančenja. Influenserski velikani komentarišu najzanimljivije viralne objave na Internetu. Daju savete: od fitnesa, preko ishrane, mode, do toga kako postati jutjuber i kako se najbolje fotkati za Instagram. Nezaobilazni su i prilozi, kao i intervjui sa raznim poznatim, priznatim i interesntnim ljudima. I naravno – smeh do suza! A evo ko stoji iza emsije “Ustanak” na crvenoj televiziji:

Ruža Rupić publici je poznata kao pevačica, a onda se okrenula Jutjubu i Instagramu i postala influenserka. Ova mlada i lepa influenserka, zanosnog vokala pre “Ustanka” se oprobala u voditeljskom poslu, te joj pojavljivanje na velikim ekranima nije ni malo strano.

Sara Stanković – živa barbika, kako je mnogi nazivaju, pod svojim dugim nogama trese tlo Instagrama i Jutjuba. Da, Sara je zapažena influenserka i studentkinja. Ponosna vlasnica mopsa koji čak preti da ugrozi njenu popularnost svojom hit pesmom na Jutjubu.

Caleta je nemoguće predstaviti. Momak koji je humor na dve noge, nalazi se na svim mogućim platformama: Instagramu, Jutjubu, Tiktoku, gde predstavlja život u Srbiji na duhovit način. Kaže da voli izazove, zbog čega je i prihvatio da bude voditelj “Ustanka” na RED TV-u.

Anna Lazarević je nesvakidašnja devojka, koja pored toga što pleni lepotom, snima za Jutjub, fotka se za Instagramu i peva, bavi se i fubalom. Glavni segment ove omiljene Influenserke u “Ustanku” je da uči poznate da budu jutjuberi i mahom će biti u tandemu sa Caletom.

Jenni Martin je završila glumu u Madridu, a onda je Tenerife zamenila Beogradom kada se zaljubila u našeg glumca Uroša Jovčića na snimanju filma „Montevideo, Bog te video“. Osim ljubavi, Jenni je u Srbiji pronašla i karijeru – dobila je status influensera, zahvaljujući zanimljivom sadržaju koji plasira na svom Instagram profilu i Jutjub kanalu. Njena spoljašnjost apsolutno se slaže slatkim izgovorom srpskog jezika, uz ubacivanje španskih i engleskih reči. Pored toga što je jedna voditeljki “Ustanka”, od skoro je i rezident pevačica u zabavnoj emisiji “Ami G Show“, kod Ognjena Amidžića.

Jutjub zvezda koja je pokorila i Instagram, još jedno je lice “Ustanka”. Jana Dačović ne samo što sigurno korača svetom modelinga, već i u drugim segmentima života i svojih interesovanja je više nego uspešna, te se pokazala da nije samo lepo lice. Izdala je dve knjige, a nakon toga je osnovala svoj brend i na tržište izbacila čak tri parfema. Od ove godine postala je i jedana od prvih u svetu i jedina influenserka kod nas koja je potpisala ugovor sa Elite Model World agencijom.

Nemanja Arsić – Cone, studira računarsku multimediju i uspešan je jutjuber. Na svom kanalu se bazira na skečevima, zanimljivim izazovima i vlogovima. Ambasador je Unicefa i obožava putovanja, tako da na Instagramu njegovi verni pratioci mogu da vide veliki deo njegovog života i njegovih interesovanja koje neretko kači.

Dušan Vuković – Duksa, proslavljeni jutjuber, obožava izazove i svoj kanal bažira upravo na istim. Obožava kako kaže “proračunat rizik” i trudi se da svoje pratioce na Instagramu informiše o svom svakodnevnom životu, za koji mnogobrojna publika kaže da svakako nije tipičan.

Stefan Milošević Panda je omiljeni radijski voditelj, Filip Đukić je tattoo mastor, iskusni rijaliti učesnik, odnedavno i jutjuber. Obojica bivši zadrugari. Predstavljanje voditelja jutarnjeg programa “Ustanak” se sa namerom završava sa njima, jer da ne postoje –trebalo bi ih izmisliti. Kao jing i jang, kao noć i dan, jedan crn i išaran, drugi bradat i plav, neozbiljni kad treba i ozbiljni kad ne treba. Ono što je sigurno, kakva god da su vam jutra – sa njima će biti bolja!

Super Cveta, „malo veća devojka“ ili „skinny legend“ kako samu sebe naziva, debeljuca čije stavove obožavate i obožavamo. Promoviše „body positive“ – trend koji je zahvatio svet. Nema cenzuru i vrlo britko, duhovito i otvoreno govori o raznim temama. Super Cveta je svoj Instagram profil iskoristila da pokaže svima koliko je važno voleti i prihvatiti sebe, biti srećan sa sobom i da niko ne može i ne treba da nameće šta je prihvatljivo ili ne na društvenim mrežama i van njih.

Adema Durakovića – Ada znamo kao popularnog radijskog voditelja, poreklom iz Berana. “Ukoliko moraš odabrati jednu karakteristiku koja će te pratiti kroz život – odaberi smisao za humor!” – njegov je moto, a uz Cvetu i Lošmija Pandu, potrudiće se da to i valjano isprati.

Miloša Ivanovića – Lošmi Pandu tattoo artista iz Novog sada, znamo kao urnebesnog jutjubera i instagramera. Influenser, hedonista, gurman, saputnik psećeg mudraca Mileta. Veruje da mu je zadatak, kao i privilegija da zasmeje ljude. Deli nadimak i zanimanje sa naredna dva voditelja.

Pored ovakvih imena koje boje svako RED TV jutro, dovoljno je samo da zaintrigiramo sa dešavanjima, ali ne i da previše otkrijemo. Nova era zabave je tu! I ne morate alarme da navijate napokon rano. Drugačiji jutarnji program je počeo! I ukljucite RED TV, možda “Ustanak” i dalje traje…