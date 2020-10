Miloš Biković – uloga Tirketa u filmu “Montevideo” donela mu je slavu, koja i dan danas traje, ali malo ko zna da je ta uloga bila data prvo drugom glumcu. Miloš je uspeo da iskoristi svojih pet minuta, dok je drugi glumac napravio drugačiju procenu. Naime, Dragan Bjelogrlić ulogu Aleksandra Tirnanića prvo je dodelio Marku Janketiću, ali je on nikada nije zaigrao. Glumac tada nije mogao da uskladi obaveze na filmu i u pozorištu, pa je odlučio da prihvati angažman samo u predstavi “Prljave ruke” u Ateljeu 212. Nova predstava brzo je skinuta s repertoara, a film i serija “Montevideo, bog te video” danas spadaju u remek-dela srpske kinematografije.

– Dragan Bjelogrlić je dugo razmišljao kome da poveri ulogu. Imao je veoma nezahvalan zadatak ne samo da debituje kao reditelj već i da otvori prostor jednoj potpuno novoj generaciji glumaca, da im da prostor i poverenje. Mladi glumci retko kad imaju izraziti šarm. On se zarađuje iskustvom, ulogama, odnosom prema poslu – rekao je Biković pre nekoliko godina u Leskovcu prenosi “Blic”.

– Dok je birao glavne uloge, nas 15-20 mladih glumaca svakodnevno je išlo na treninge. Nadao sam se da ću dobiti ulogu Ivice Beka i pojaviti se u drugom delu, ali nisam imao ambicije za glavnu. U jednom trenutku Dragan me je pozvao i rekao: “Vidi, ja hoću da ti dam Tirketa, ali mnogo si visok i pojma nemaš da igraš fudbal”.

Rekao sam mu da ću se potruditi oko fudbala. Imao sam treninge kad i cela ekipa, ali i nasamo s trenerom, i sam sa sobom, kad me niko ne vidi. To je zahtevalo mnogo rada i taj period mi je bio stresan. Onda sam shvatio da nikada neću naučiti dobro da igram fudbal, ali mogu da iskoristim nekoliko trikova koje ću da navežbam do perfekcije. A kad te trikove izvedem, sve posle toga će delovati kao da “ovaj dečko vlada fudbalom”. Tako sam i koncipirao svoj lik – zaključio je glumac, prenosi ovaj dnevni list.

