Marko Bulat krajem jula proše godine izgubio je rođenog brata, Igora, inače poznatog televizijskog novinara RTS. Igor je izgubio bitku sa opakom bolešću, kojoj nije bilo leka. Pevač je slomljenog srca morao da se prerano oprosti od svog najvećeg prijatelja i podrške.

– I sada kada prošao je dan, i tmina noći pritiska mi dušu… tuga i bol hvataju me za gušu, da jedva drhtavim glasom prevalim preko usta da izgubih brata. Posle mnogo bitaka i rata koji si izgubio bez predaje, protiv jakog i opasnog neprijatelja koji ne zna za milost. Voli te tvoj mlađi brat – napisao je Bulat dan posle bratove smrti na “Instagramu.

I više od godinu dana od kako je Igor preminuo od karcinoma jetre, Marko ne može da se pomiri sa tim da ga više nema.

– Baš sam neki dan rekao Mariji kako mi nedostaje da ga nazovem čisto da pitam: “Gde si burazeru, šta radiš”. Najobičnije stvari. Brat ili sestra ti najviše nedostaju u trenutku odrastanja. I tebi je zakucan taj period kad si dete od 7-18 godina i ta sećanja kad si se razvijao su temelj za budući odnos za život – izjavio je pevač za “Kurir” i dodao:

– Kao dete ti više nedostaje brat kad je i on dete, a kad ste odrasli ljudi nedostaje ti uspomena na to detinjstvo, da sedneš, pa se prisećaš gluposti. Život ti nedostaje. Da odigraš “soni” sa njim, da zapalimo pljugu, da se smejemo. Setiš se raznoraznih stvari iz života. To mi neodstaje – rekao je tužno Bulat.