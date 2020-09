Srđan Predojević otkaz u 49. godini nije mogao ni da sanja, niti se nadao da će se prekid radnog odnosa dogoditi bukvalno preko noći. Nažalost, Televizija „Prva“ juče je na društvenim mrežama objavila da se sa Jovanom Joksimović i Srđanom Predojevićem saradnja prekida.

– ‘Prva’ televizija je odlučila da okonča saradnju sa Jovanom Joksimović i Srđanom Predojevićem zbog nepoštovanja radnih obaveza – stoji u zvaničnom saopštenju. Jovana je nekoliko sati kasnije rešila da javno kaže istinu, dopadala se ona nekome ili ne. Njene reči možete pročitati OVDE.

Srđan nije želeo da se oglašava preko društvenih mreža iako je upravo tako saznao da je dobio otkaz. On se juče u ranim jutarnjim satima pojavio isped prostorija televizije, želeći da dođe na posao, ali ga je obezbeđenje u tome sprečilo. Filip Čukanović vodio je jutarnji program, a Srđan je za „Informer“ otvoreno pričao u kakvoj se sada situaciji nalazi.

Naime, Srđan je u ponedeljak došao na posao nakon što je odlučeno da će on i Jovana da ostanu, ali mu je obezbeđenje reklo da ne može da uđe u zgradu Televizije „Prva“.

‒ Spremio sam emisiju i došao na televiziju. Obezbeđenje mi nije dalo ni da uđem u zgradu: „Srđane, molim vas nemojte da ulazite, imam takvu naredbu.“

Prema spekulacijama Srđan i Jovana su se posvađali sa čelnim ljudima „Prve“ zato što su odlučili da petkom emisiju vodi Filip Čukanović.

‒ Zamislite da dođete na posao i da neko sedi na vašem mestu. Spremio sam tu emisiju, odgovoran sam za sve što se u ta četiri sata emituje, jer još imam važeći ugovor sa Televizijom „Prva“, a neko drugi umesto mene vodi program. Da je neko prekršio zakon, ja bih odgovarao. Na kraju sam pustio da se sve odigra kako su oni želeli. Šta sam drugo mogao, da se fizički suprotstavim? To mi nije palo na pamet ‒ iskreno navodi voditelj. ‒ Nalazim se u neprijatnoj situaciji. U novinama čitam da se svi biju oko mene da radim na njihovim televizijama, a meni niko broj da okrene. Ne daj Bože da se bilo kome desi da u 49. godini ostane bez posla. To je katastrofa. Ne znamo zašto su nas otpustili kada smo imali najgledaniju emisiju na Televiziji „Prva“. Grafikon pokazuje da smo mi stub te televizije. Brojke pokazuju da smo najbolji, ne kažemo to mi ‒ tvrdi Srđan.

Na pitanje medija da li ga je Jovana pozvala da pređe na „K1“ televiziju Srđan odgovara:

‒ Ne! Da je to bio plan, Jovana bi otišla na televiziju svog supruga Željka. Netačne su i priče da smo u svađi. Radili smo odvojeno zbog korone.

Na spekulacije da je odbio ponudu da za 2.000 evra radi na „Radio-televiziji Srbije“, jer su na „Prvoj“ primali čak 10.000 evra, Predojević dodaje:

‒ Ko u Srbiji ima toliku platu? Zašto bih odbio ponudu od 2.000 evra. Ko odbije, taj nije normalan. Nisu me ni zvali ‒ završava Srđan.