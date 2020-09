Jovana Joksimović i Srđan Predojević su već danima glavna tema domaćih medija. Od kada je vest o prekidu njihove saradnje sa “Prva” televizijom izašla, neprekidno se nagađa o novoj poslovnoj ponudi, zameni voditeljskog para na pomenutoj televiziji, ali do sada Jovana i Srđan nisu komentarisali situaciju.

Sve do danas, kada je “Prva” televizija na svom “Instagram” profilu objavila da prekida saranju sa voditeljskim parom, kada se Jovana Joksimović oglasila prvo putem “Instagram” storija. Ipak, kako je manir “Prva” televizije za voditeljku bio neprihvatljiv, ona je na svom “Instagramu” napisala javno saopštenje povodom prekida saradnje sa pomenutom televizijom.

– Kolegama, profesiji, prijateljima,

Kada neko dobije otkaz preko “Instagrama” (zašto ne preko Tik toka?), i to kroz objavu koja ne sadrži ni jednu tačnu činjenicu, mora sebi da postavi sasvim logično pitanje – šta sada? Prvo, Srđan Predojević i ja danas zaista dugo nismo znali da li smo zaposleni na “Prvoj TV”, jer nikakvo obaveštenje o prekidu radnog odnosa nismo dobili, ni pismeno, ni usmeno, osim ako se u “obaveštenje” ne računa to što je ‪u ponedeljak ujutru‬ obezbeđenje fizički onemogućilo Srđanu da uđe u zgradu Prve TV i obavi svoj posao. Tek posle “Instagrama” on je dobio rešenje o otkazu, a ja izgleda “upozorenje pred otkaz”!? A “upozorenje pred “Instagram”? Zašto nije stiglo? – napisala je Jovana i dodala:

– Drugo, kada neko, na “Instagramu”, ustvrdi da nas dvoje više ne radimo “zbog nepoštovanja radne obaveze”, a prethodno nas je onemogućio da tu obavezu ispunimo, jasno je ne samo da otvoreno laže, nego i više od toga. Da zaista želi da nas na toj televiziji nema, i da ima nameru da ne bira sredstva, ne bi li taj cilj ostvario. Sa samim prestankom radnog angažmana na “Prvoj TV”, ni Srđan, ni ja, nemamo nikakav problem. Bili smo i na drugim televizijama, odlazili sa njih, i taj proces doživljavamo kao nešto najnormalnije na svetu, proces u kojem ljudi koji vode televizije, i profesionalci koji u njima rade, u nekom trenutku mogu da imaju i različite planove, i različite želje. Rastanak je, u tom slučaju, najprirodnija stvar, i dešava se i bez ljutnje i bez teških reči, a pogotovo bez laži, to jest, bez nepotrebnog pokušaja pronalaženja opravdanja.

– Mogao je vlasnik televizije najmirnije da nam kaže ono što nedeljama već priča po gradu – da smo mu nas dvoje, jednostavno, preskupi. Taj argument bismo bez reči prihvatili, ljudski bismo se s njim pozdravili i mirno otišli. Njegova je televizija, ima prava da seče troškove, baš kao što ima pravo da se odrekne emisija za koje smatra da su mu nepotrebne. Ono što nema prava, i oko čega se jesmo sa njim sukobili, jeste da emisije koje su nečiji autorski projekat – a “Jutro sa Jovanom i Srđanom” jeste baš to, naš autorski projekat – on uređuje, određuje ko će da ih vodi i meša se, samim tim u njihov sadržaj. Zakon mu to ne dozvoljava, baš kao ni autori koji iole drže do ličnog integriteta. – napisala je Jovana Joksimović i tako razrešila pitanje konkretnog sukoba sa čelnicima “Prva” televizije.

– “Emisiija Jutro sa Jovanom i Srđanom” je bila svakodnevni četvoročasovni program (mnogo više od raznih autorskih emisija koje se emituju jednom nedeljno i traju sat vremena), za koji smo dali bukvalno sve od sebe.

Radili smo, sve vreme, i tokom korone, dodajući našoj osnovnoj emisiji i druge, večernje, u kojima smo se bavili pandemijom i svim drugim važnim temama. Drugim rečima, ne samo da nismo odbijali radne obaveze, nego smo ih i širili, u trenucima u kojima je to bilo važno, i za televiziju i za državu u kojoj ona emituje program. – oglasila se Jovana Joksimović i povodom optužbe da nisu revnosno izvršavali svoje radne obaveze.

– Napraviti, posle toga, od nas dvoje neke bahate, preskupe i razmažene zvezde, nešto je na šta nećemo pristati.

Baš kao što nećemo pristati da nas neko otpušta preko “Instagrama”, ili bilo koje druge aplikacije koju, pri tom, nije sigurno da baš i zna da koristi. Uostalom, pokazao je to kada je pomislio da “Instagram” služi za otkaze.

Za to će, svakako odgovarati, na mestu koje je za to i predviđeno. I to je sve što, za sada, o celom sporu i želim da kažem, čekajući da me o prestanku radnog odnosa obaveste na propisan i civilizovan način. Ne tražim nikakvu pomoć u celoj priči, niti mislim da moj problem treba da bude zajednički.

– Ono što mislim, i što jeste zajedničko, za sve novinare, je da ova profesija predugo pristaje na to da je raznorazni vlasnici doživljavaju kao nešto jevtino, kao sitni trošak, i bakšiš. Problem novinarstva odavno nije u slobodi, nego u ceni. U tome što ga retko ko doživljava kao nešto ozbiljno, nešto u šta treba uložiti, da bi se dobio kvalitet. I nemamo nikoga – udruženja, sindikat – ko bi se time ozbiljno bavio. Poštenom naplatom nečijeg rada, i kvaliteta. I nije tu reč samo o parama, da me neko pogrešno ne razume. Reč je o zaštiti same profesije, njenog kvaliteta, njenog integriteta. No, to je druga priča.

– Srđan i ja svakako nećemo odustati ni od kvaliteta ni od profesinolanog integriteta. Da nas tretiraju kao višak, otpad, kojeg se treba otarasiti na svaki način, jer ne damo na svoj autorski projekat, neće moći niko, pa ni vlasnik bez slike na Instagramu. Ubeđeni smo da ovde postoje i pravo i pravda i uradićemo sve da ih nađemo i dobijemo.

A na “Instagramu” ćemo, od sada, objavljivati samo naše fotografije. Mi nemamo razloga da ih se stidimo.

Hvala,

Veliki pozdrav svim kolegama i prijateljima.

– P.S. Mislim da nikako ne bi bilo fer da sve ovo završim i bez one osnovne zahvalnosti timu sa kojima smo godinama pravili jutro. To je bila i njihova emisija koliko i naša i dugujemo im više nego što mogu da kažem. Hvala vam, dragi moji. – napisala je Jovana Joksimović i pokazala da je pravi profesionalac.