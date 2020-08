Minimalizam i open space potpuno su drugačiji i inovativni načini uređenja životnog prostora. Nedostatak jasne granice, multifunkcionalnost prostorija i dekor koji ima višenamensku funkciju, predstavljaju eleganciju, klasiku i jednostavnost, neophodnu za život modernog čoveka. Kako nam je dan prebukiran obavezama, dom predstavlja svojevrsnu oazu multifunkcionalnosti, mesto gde se usavršavamo i pronalazimo balans. Dom je danas, ne samo boravište, mesto u kome živimo, ručamo i spavamo, već novim konceptom uređenja prerasta u teretanu, galeriju, biblioteku i sve ono što želimo, kako bismo postigli unutrašnji i spoljašnji balans.

Minimalizam podrazumeva nedostatak jasnih granica, multifunkcionalnost i praktičnost, a upravo tu ideju prati koncept open space prostora, u kome je manje zidova, granica i mnogo više iskoristivog životnog prostora. Upravo na taj način, naša kuhinja prerasta u dnevnu sobu, spavaća soba u “walk in” garderober, a terasa u malu fitnes oazu, u kojoj možemo neometano vežbati bez odlaska u teretanu i dodatnih troškova oko personalnog fitnes trenera.

Upravo ovu ideju uređenja dosledno sledi i kompanija Samsung, koja je ove godine lansirala tri lifestyle televizora koji se savršeno uklapaju u ideju minimalizma i open space uređenja.

#Žurka za pamćenje uz The Sero televizor

U poslednjih nekoliko meseci, zabavu smo najčešće tražili u unutrašnjosti svog doma. Open space organizacija prostora omogućava da u samo nekoliko koraka, vaš dom transformišete u plesni podijum. Da u dnevnom boravku priredite nezaboravan provod pomoći će vam najnoviji Samsung televizor, The Sero. Reč je o prvom televizoru na svetu koji ima mogućnost promene perspektive i u samo nekoliko sekundi možete ga iz horizontalne, postaviti u vertikalnu poziciju. The Sero dolazi sa ugrađenim zvučnicima, stvorenim za vrhunsko uživanje u muzici, što ga čini idealnim iizborom, u trenucima kada od svoje dnevne sobe želite da načinite plesni podijum. Moćni sistem 4.1 zvučnika sa snagom od 60W ima više nego dovoljan kapacitet da reprodukuje muziku sa telefona najkvalitetnijim zvukom putem Bluetooth konekcije. Sa uključenom Sound Wall opcijom, muziku će pratiti i dinamične vizuelne animacije.

The Sero je u Srbiji dostupan od ove nedelje, a zbog mnogobrojnih mogućnosti, već je favorit kada su Samsungovi lifestyle televizori u pitanju. Ovaj uređaj, osim televizora, može zameniti sat, sliku i muzičku liniju, pa se na taj način savršeno uklapa u ideju minimalističkog uređenja doma.

#Fitness carstvo uz pomoć The Serif uređaja

The Serif televizor prati ideju open space organizacije prostora. Reč je o televizoru jasnih, oštrih linija, koji dolazi sa posebnim metalnim postoljem i može se pomerati po stanu u zavisnosti od vaših potreba. The Serif je opremljen NFC i AirPlay2 opcijama povezivanja, što znači da ćete TV moći da povežete sa telefonom, bez suvišnih kablova, i tako svoj dnevni boravak ili terasu pretvoriti u vaše fitness carstvo. Dovoljno je samo da telefon povežete sa televizorom i na Youtube-u pustite vašu omiljenu fitnes instruktorku, koja će vas potpuno besplatno i u udobnosti vašeg doma dovesti u sjajnu formu.

#The Frame slika i prilika savremene umetnosti

Bilo da ste u kuhinji, spavaćoj ili dnevnoj sobi, The Frame televizor dizajniran je tako da predstavlja pravo umetničko delo savremene umetnosti. Ovaj televizor podseća na zidnu sliku i svaku prostoriju u vašem stanu na neko vreme pretvoriće u mini galeriju i omogućiće vam virtuelni obilazak najpoznatijih svetskih muzeja u samo par klikova, uz specijalni režim koji omogućava prikazivanje umetničkih dela iz jedinstvene Samsung prodavnice kada je isključen. Uz to, ovaj televizor uklapa se u viziju minimalističkog uređenja, jer štedi prostor, samim tim što ne iziskuje policu na kojoj bi stajao i dolazi bez mnogobrojnih kablova, sa samo jednom tankom, neprimetnom vezom koja istovremeno povezuje sve uređaje sa televizorom preko One Connect Box uređaja. The Frame ujedno može zameniti i dekor u vašem stanu, zahvaljujući elegantnom dizajnu i okviru u boji po izboru.

Oba modela dolaze sa Quantum Dot AI Upscaling tehnologijom koja obezbeđuje stopostotnu vidljivost boja sa više od milijardu nijansi, za besprekorno realističnu sliku i izvanredne kontraste. Pored toga, veštačka inteligencija unapređuje i prilagođava kvalitet prikazane slike 4K kvalitetu, bez obzira na trenutnu rezoluciju ili izvor sa koga se sadržaj reprodukuje.

Reč je o uređajima koji su mnogo više od televizora. Prilagođeni multifunkcionalnom životnom prostoru, aktuelnom lifestyle-u i minimalističkom uređenju, ovi uređaji u samo par klikova omogućavaju vam da svoj dom pretvorite u galeriju, teretanu, bioskop na otvorenom i pružaju vam neverovatne mogućnosti iz udobnosti sopstvenog doma. U skladu sa savremenim full time poslovima, užurbanim životnim stilom i potrebom za jednostavnošću, ovi uređaji omogućavaju jedinstven osećaj udobnosti i avanture u vaša četiri zida.