Pevačica Maja Berović napravila je veliki uspeh na estradnoj sceni, a njena poslednja tri albuma, postavila su visoke standarde u muzičkom svetu. Pre svega nekoliko dana Maja je objavila novi album, koji nosi “latino” energiju i mnogi veruju da će pesme postati najveći letnji hitovi.

Tim povodom, Maja je otvoreno govorila o svojoj karijeri, prijateljstvima, ali i o omiljenoj temi javnosti. Naime izgled Maje Berović godinama se drastično izmenio, a mnogi su sebi dali za pravo da to i prokomentarišu. Pevačica se sa osmehom osvrnula i na takve komentare.

Na pitanje o tome da li je u poslednje vreme imala neku estetsku korekciju, Maja je odgovorila da se u poslednje vreme nije podvrgla ni jednom estetskom zahvatu. Ipak pevačica je bez problema otkrila šta je sve promenila od početka karijere kako bi danas sjajno izgledala.

– Od kada sam operisala nos, nije mi palo ništa drugo na pamet. – a onda je dodala da je od početka karijere uradila još i usne i grudi.

Na društvenim mrežama sve češće se pojavljuju fotografije sa početka karijere, na kojima je izgled Maje Berović neprepoznatljiv. Pevačica je za “Alo!” rekla kako gleda na potenciranje tih fotografija.

-Imala sam i 15 kilograma manje nego sada. (smeh) Meni je sve to slatko, nemam čega da se stidim. Naravno, svi mi imamo momente kada ispadnemo loše, ali generalno, to je bila jedna mladost i to sam bila ja. Kad sam se prvi put pojavila, imala sam 19 godina, bila sam mršava, imala sam crnu kosu, bila sam bez obrva. Kada sa ove distance pogledam, jeste mi smešno i čudno, ali nemam osećanje sramote niti nelagode. To sam ja, ko me voli, voli me i onakvu i ovakvu, a ko me ne voli, neće me nikada ni voleti.

Pevačica je istakla i da se ne bavi komentarima na društvenim mrežama.

– Ne čitam loše komentare ni na društvenim mrežama ni na Jutjubu. To me ne zanima. Kad sam bila mlađa, to sam radila i mnogo me pogađalo. Shvatila sam da ti komentari nemaju veze sa životom ni sa onim što ja radim, zato ih više i ne čitam. Ljudi koji omalovažavaju sve i svakoga, koji ništa ne podržavaju, nisu moja publika.

Novinare je interesovalo i kako je Maja uspela da snimi album, u trenutku kada je cela estrada u krizi.

– Tokom ovih 15 godina karijere mnogo sam radila, tako da sam mogla da uštedim neke pare i da objavim album, koji sam počela da snimam još prošle godine.

A na pitanja o tome da li je suprug finansijski pomaže ovako je odgovorila:

” Kada sa nekim živite i kada vam je neko suprug, onda tu više nema pomaganja, to je jedna kuća i jedan je novčanik. Tu nema kalkulacije, tu je interes zajednički, kao i ulaganje u posao. “

Sudeći po njenom sadašnjem izgledu, atraktivnosti, ali i muzičkom stilu, Maju Berović čeka nezapamćena karijera, baš poput one koju imaju njeni estradni prijatelji Ceca i Aca Lukas.