Mihael Šumaher, legendarni šampion formule jedan iz braka sa suprugom Korinom ima dvoje dece. Sin Mik krenuo je očevim stopama i pridružio se Ferarijevoj akademiji, a prelepa ćerka Mihaela Šumahera odabrala je profesiju, koja takođe podiže adrenalin.

Đina Šumaher slika je i prilika svog oca, a njena velika ljubav su konji. Hrabra i neustrašiva, baš kao njen otac, kada je ulazio u formulu, Đina se sa osmehom penje u sedlo i uživa da ukroti životinju pod sobom. Ćerka Mihaela Šumahera takođa je ljubitelj sporta, a bavi se profesionalnim jahanjem.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Gina Schumacher (@gina_schumacher) дана 28. Јул 2019. у 10:10 PDT



Ispod njenih fotografija na “Instagramu” često se mogu pročitati komentari koji govore o njenoj sličnosti sa ocem.

Podsećamo Mihael Šumaher pre sedam godina doživeo je nesreću, kada je na skijanju, prilikom pada udario u kamen. Posle nekoliko meseci probudio se iz kome. Sada je na porodičnom imanju u ženevi gde se o njemu brinu Korina i njihova deca Mik i Đina.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Gina Schumacher (@gina_schumacher) дана 28. Јул 2020. у 9:43 PDT



– On je u najboljim mogućim rukama i dajemo sve od sebe kako bismo mu pomogli. Shvatite nas, poštujemo njegove želje da njegovo zdravlje ostane tajna. Sve što je ljudski moguće kako bismo mu pomogli, mi radimo. Tako osetljivu temu, kao što je zdravlje, držimo u privatnosti, jer on to želi – rekla je Korina u intervjuu za strane medije.

Sedmostruki prvak Formule 1 veoma je ponosan na svoju decu. Đina je pasionirana i strastvena i neverovatno uspešna u svom poslu. Dok je Mik već postao prvak Formule 3 i sigurnim putem ide ka trofeju Formule 1, kako bi svog oca učinio ponosnim.