Ilda Šaulić izgubila bebu i pokazala izuzetnu hrabrost i stabilnost pred situacijom koja ju je zadesila…

Pevačica Ilda Šaulić (41) izgubila je bebu. Početkom jula je objavila da sa suprugom, biznismenom Bojanom Vučkovićem (50), očekuje prinovu, a istovremeno je i bila pozitivna na kovid-19. Test na koronu uradila je upravo zbog trudnoće i brojnih kontakata koje je imala polovinom juna, na proslavi rođendana brata Mihajla. Nažalost, pre nekoliko dana doživela je pobačaj. U ekskluzivnoj ispovesti za “Gloriju” mlađa kćerka legende narodne muzike Šabana Šaulića otkriva kako se nosi sa gubitkom, ko joj je u najtežim trenucima bio najveća podrška, kako je njena troipogodišnja kćerka Ema prihvatila vest, da li se uplašila kad je saznala da je pozitivna na virus korona i koliko joj je pandemija promenila životne prioritete.

Kako se osećate?

– Kad se u obzir uzme sve kroz šta sam prošla, dobro sam. Naravno da i dalje osećam neke od posledica intervencije, ali sve to će proći. Mnogo je važnije da sam uprkos svemu uspela da sačuvam unutrašnji mir, da sam se pomirila sa situacijom, u čemu su mi neizmerno pomogli porodica i prijatelji koji su tu za mene u dobru i zlu.

Koliko teško vam je pao gubitak?

– Na to pitanje ću moći da odgovorim tek kad prođe izvesno vreme. Zasad, sva moja snaga je preusmerena na oporavak, jer postoje ljudi kojima sam potrebna, pre svega moja kćerka Ema. Upravo zbog nje moram biti snažna čak i u najtežim trenucima.

Jeste li već saopštili kćerki da neće dobiti brata ili sestru?

– Na svu sreću, imam pametno i za svoje godine zapanjujuće zrelo dete. I kao što je prva, dok smo još ćutali o trudnoći, svakome kome se javi na telefon govorila kako će dobiti batu ili seku, tako je i sada ovo prihvatila kao neminovnost. Ona je inače takva. Kada je tata poginuo, govorili smo kako je on na putu, pokušavajući da je na taj način poštedimo. Nismo znali kako da joj saopštimo istinu a da ona to razume i prihvati. I onda je jednom prilikom, kada smo joj dali taj odgovor, ona rekla: “Moj deda nije na putu, on je sa anđelima.” Bili smo šokirani, ali smo shvatili da od nje ne treba kriti previše stvari.

Ilda Šaulić izgubila bebu – Spremna sam na sve što život donosi

Kako se inače nosite sa gubicima?

– U javnosti, podignute glave, dostojanstveno i bez prevelikog ispoljavanja emocija. Takva sam po karakteru, ali tako sam i vaspitavana. Kada ostanem sama, plačem i puštam da bol iz mene kroz suze isteče.

Hoćete li nastaviti da pokušavate, pošto znam da priželjkujete još jedno dete?

– Mi ni ovoga puta nismo pokušavali, trudnoća se jednostavno dogodila. Tako će biti i ubuduće. Naravno da želimo još jedno dete i da željno iščekujemo da Ema dobije brata ili sestru, ali spremni smo na sve što nam život donosi.

Šta biste poručili ženama koje su se našle u istoj situaciji?

– Nema tu neke poruke, sem da je svakome sopstvena muka najteža. Ali svako treba i da pronađe snagu da prebrodi sve što mu život donosi – rekla je Ilda za magazin “Gloria”.