Pevačica Dragana Mirković posle pandemije korona virusa rešila je da svoju publiku obraduje novom pesmom „Hej ljubavi bilo čija“. Odmah po ukidanju vanrednog stanja pevačica je ušla u studio i snimila novu pesmu kako bi publici ulepšala povratak u realnost. Svoju publiku Dragana uspešno oduševljava već trideset pet godina.

Pevačica Dragana Mirković ‒ Pesma kao poklon publici

Spot napravljen od stihova ugledao je svetlost dana na „Jutjubu“ i samo deset minuta po premijeri oborio je rekord po broju komentara i podela na društvenim mrežama, što je neizmerno obradovalo muzičku zvezdu.

‒ Uvek kada snimam novu pesmu, želim da publika prepozna svu ljubav koju sam u nju uložila, a sada mi je to bilo posebno važno jer smo prošli kroz izuzetno loš period koji još nije u potpunosti iza nas. Prve reakcije su fantastične i zaista sam presrećna što sam uspela da ljudima ulepšam ovu stresnu godinu. Tokom pandemije mnogo njih mi se javljalo i reklo da im je muzika pomogla da lakše sve podnesu i to me je inspirisalo da odmah po okončanju vanrednog stanja snimim i poklonim pesmu publici ‒ rekla je pevačica Dragana Mirković, koja je ranije napomenula da zbog razumljivih okolnosti nije mogla da snimi igrani spot, ali da se nada da će tokom leta i to uspeti da uradi.

Poslušajte pesmu i tekst pesme:

Kojim putem nisam znala

Na svaku je stazu stao.

Poklanjao drugoj sreću,

A moju je ljubav krao..

Kažu došao je dan, kažu opet živi sam..

Ne ne ne, ne zovite me.

Kažu opet bivši moj svud po gradu traži broj.

Ne, ne, ne, ne zovite me.

Hej ljubavi bilo čija,

Znam da sad ti nije lako.

Svakom sunce isto sija, al ne gleda u sunce svako.

Hej ljubavi bilo čija, moje srce nije svakom dato.

Al znala sam, znala to,

Tražit ćeš da uđeš u moj život ponovo.

Sreći došao je kraj

Sa mnom imao je raj, a kraj druge izbledeli sjaj.

I kad svane novi dan, i kad shvati da je sam.

Leto, zimu i na rođendan.

Dragana Mirković ‒ Najviše nagrađivana pevačica u Srbiji

Dragana je period izolacije provela sa suprugom Tonijem Bijelićem i njihovom decom Markom i Manuelom u njihovom velelepnom domu u Beču. Tokom izolacije ona je nekoliko puta podelila posebne kutke svog porodičnog doma na društvenoj mreži „Instagram“, a jedan od njih za pevačicu ima posebno značenje.

– Moja trofejna soba i neke od dragih nagrada. Želela sam da ovo podelim sa vama i da vam ponovo zahvalim što, zahvaljujući vama, nosim titulu najnagrađivanije pevačice. Hvala vam puno, volim vas – napisala je u opisu fotografije pevačica Dragana Mirković.

Upravo ovakva ljubav i podrška fanova pevačicu su još tokom izolacije podstakli da se odmah po završetku karantina uputi u studio, kako bi im se zahvalila velikim hitom.