Mina i Nenad Zimonjić za “Hello!” nedavno su govorili o porodičnim, bračnim i profesionalnim izazovima, budućnosti i željama.

Osvajanjem “ATP“ kupa u Australiji početkom godine, srpska teniska reprezentacija, predvođena Nenadom Zimonjićem, postigla je istorijski uspeh. Dok je sa igračima nacionalnog tima, sa kapitenom Novakom Đokovićem na čelu, proslavljao pobedu na terenu, jedan od najlepših trenutaka u karijeri je preko video-poziva podelio i sa porodicom – suprugom Minom i jedanaestogodišnjim blizancima Leonom i Lunom. Nenadova lepša polovina punih 17 godina njegov je najverniji fan. O porodičnim, bračnim i profesionalnim izazovima, budućnosti i željama, sa bračnim parom Zimonjić razgovarali smo u njihovom kraju, na Dorćolu. I dalje zaljubljeni, razmenjivali su osmehe i šale na račun onog drugog, a na naša pitanja odgovarali potpuno otvoreno.

Nenade, u Australiji ste ostvarili istorijski trijumf. Kakav je osećaj?

Nenad: Najveće slavlje bilo je na terenu sa publikom i kasnije u svlačionici, što je Novak prenosio uživo na svom Instagramu. Atmosfera je bila fenomenalna, ne samo u Sidneju, već i u Brizbejnu. Najlepše od svega je što smo imali s kim da podelimo uspeh. Očekivali smo podršku, ali ono što se desilo nismo mogli ni da zamislimo. Toliko zastava i ljudi u nacionalnom dresu na tribinama… To je zasigurno doprinelo dobroj igri i rezultatima. Osećali smo se kao kod kuće, posebno na Božić, kada smo slavili veliku pobedu protiv Francuske.

Mina, vi ste sa decom bili u Beogradu. Kako ste vi slavili?

Mina: Navijali smo, aplaudirali, međusobno se grlili i slali poruke Zikiju i celom timu.

Da li vam je lakše kada mečeve pratite uživo?

Mina: Neuporedivo. Volim kada sam uz Nenada, tada sam svesnija njegovog psihofizičkog stanja. Preko televizije često mu ne vidim izraz lica koji meni može da kaže više od reči. I njemu znači moja podrška, voli da pogleda u mom pravcu, da “čuje” šta mu sugerišem.

Turniri u vreme praznika i drugih važnih datuma žrtva je koju svaki profesionalni sportista mora da podnesu. Jeste li se ikada na to navikli?

Nenad: Da, to su neke ne tako sjajne stvari koje naš poziv nosi. Za slavu sam bio u Madridu, Božić sam dočekao u Brizbejnu, ali nove godine uglavnom proslavljam sa porodicom. Samo prve godine kada su se Leon i Luna rodili nismo bili zajedno. Trudim se, koliko je moguće, da i porodica putuje sa mnom, ali sada kada deca idu u školu i imaju svoje obaveze to nije tako jednostavno. Na sreću, deca razumeju moju profesiju, a i današnja tehnologija omogućava nam da, iako nismo fizički zajedno, to na neki način nadoknadimo. Posle pobede u Australiji nazvao sam Leona sa terena, veza nije bila sjajna, ali pokušao sam da ga vidim i da doživi deo atmosfere. Ti trenuci najlepši su kada se podele sa porodicom.

Jesu li Leon i Luna vatreniji navijači od mame?

Mina: Svi smo vatreni, svako na svoj način. (smeh) Leon pomno prati sve mečeve i prilično se nervira, ja se trudim da ostanem pribrana, dok Luna euforiju najviše pokazuje u završnim minutima.

S obzirom na vaše obaveze u modnoj agenciji koju godinama uspešno vodite, koliko ste posvećeni Nenadovoj karijeri?

Mina: Uvek postoji deo dana koji je samo naš, uglavnom uveče, kada deca odu na spavanje. Tada se trudimo da o svemu razgovaramo i da se posavetujemo, tako da sam prilično upućena, a i trudim se da budem. Pored toga što se volimo, Ziki i ja smo prvenstveno najbolji prijatelji, koji beskrajno veruju jedno drugom. Moja uloga je da očuvam porodičnu harmoniju, da ne bi imao dodatni stres sa naše strane, kako bi što bolje plivao u teniskim vodama. Trudim se da hladne glave razmislim o svemu i da ne budem pristrasna, kako bih mu, ukoliko traži savet, dala najbolji mogući.

Mina i Nenad Zimonjić o izazovima sa kojima se suočavaju kao roditelji

Pokazuju li Leon i Luna interesovanje za tenis?

Nenad: Luna je veoma svestrana. Bavila se baletom kad je bila mlađa, sada je nastavila sa modernim baletom, latino-plesovima i hip-hopom. Svirala je i klavir, a tenisom se bavi rekreativno. Leon, čini mi se, više voli tenis, ali i košarku, koju uporedo trenira. Videćemo šta će prevagnuti, ali mislim da će mu sport u budućnosti biti zanimanje. Naravno, škola je na prvom mestu, to je oboma prioritet.

Koliko ste ambiciozni kada su deca u pitanju?

Mina: Najbitnije nam je da se bave onim što vole. Tako im neće biti teško ni da žrtvuju slobodno vreme, ni da ulažu trud u obrazovanje, jer će ih vući znatiželja i ljubav. Kada dođe taj trenutak, daćemo im vetar u leđa i pomoći na najbolji način, na prvom mestu kroz podršku i razumevanje.

Jeste li strogi roditelji?

Mina: Klinci kažu da ponekad jesam, ali smatram da sam prvenstveno nežna i brižna majka. Najviše se trudim da im objasnim da je njihov život samo njihov, da mi kao roditelji možemo da im sugerišemo šta je dobro, a šta ne, ali da kasnije sami moraju da donose odluke. I na to ih spremamo.

Nenad: Prilično sam strog, ali i tu mora da se nađe balans. Mina je zaista maksimalno posvećena deci, jer sam zbog putovanja često bio odsutan. Da nije toliko požrtvovana majka i fenomenalna supruga, sumnjam da bih igrao tenis na nivou na kome sam igrao i da bih ostvario toliki uspeh.

Mina i Nenad Zimonjić otkrivaju tajnu njihovog skladnog braka

Kako provodite zajedničko vreme?

Nenad: Volim, recimo, da pogledam Lunu kada ima javni čas u plesnoj školi. Odlazim i na Leonove treninge. Trudim se da vreme koje provodimo zajedno bude što kvalitetnije, da putujemo ili idemo u neke porodične avanture. Prvenstveno zahvaljujući Mini naša deca imala su sjajno detinjstvo. S druge strane, i nas dvoje smo prezadovoljni u kakve ljude oni izrastaju.

Mina: Ono malo vremena koje Nenad provede ovde, što se maltene svodi na nedelju popodne, trudim se da uživa u svom domu, da mu bude lepo, bilo da gledamo film, da se odmaramo ili idemo negde sa decom. No, biće vremena i za to.

Mina, odmeni li vas suprug nekada u kuhinji?

Mina: Za to sam isključivo ja zadužena. Ne volim kad mi se bilo ko mota po kuhinji, pogotovo kada nešto spremam, a to radim dobar deo dana kada smo kod kuće. (smeh) Kod nas je kao u restoranu, svakoga pojedinačno pitam šta želi da jede i često se desi da svakome pravim drugačiji obrok. Volim da kuvam, snalažljiva sam i brza, tako da je jedan kuvar u kući sasvim dovoljan.

Postoji uvreženo mišljenje da je ženama sportista lako. Šta vi kažete?

Mina: Super ako ljudi misle da je tako. Iz mog iskustva mogu samo da kažem da imam divan brak. Niko se od nas nije udavao za sportistu zato što je nešto lakše ili teže, već pre svega zato što je postojala i postoji ljubav. Kada nekoga mnogo volite, spremni ste da podnesete razne žrtve. Na kraju krajeva, svako od nas odgovoran je za to kakav će mu brak biti, čime će ga “okititi” i šta ne želi u svom dvorištu.

Nenade, čime vas je Mina osvojila i šta vas kod nje još očarava?

Nenad: Za mene je svaki naš susret kao ponovno zaljubljivanje. Otkriću vam da sam od svoje buduće žene imao velika očekivanja, ali Mina je sve premašila. Presrećan sam što je imam.

Mina, čime je Nenad osvojio vas?

Mina: Nenad nije bio neki veliki osvajač, u to vreme imao je vrlo jasne prioritete. Ja sam bila ta koja je u njemu prepoznala ono što sam želela za sebe – stabilnog muškarca. Možda sam se u početku više trudila oko nas, da otpočnemo vezu, ali kasnije smo zajedno radili na tome da ona preraste u brak. Generalno, dopalo mi se što sam u Nenadu osetila odlučnost muškarca koji čvrsto stoji na zemlji i zna šta želi, rešenog da ostvari svoje ciljeve. Veoma je odgovorna i brižna osoba, empatična, ništa ga ne udaljava od realizacije onoga što zamisli. To iskreno poštujem i cenim.

Apsolutno je bio na mestu, nisam mogla da mu nađem manu, opravdao je sva moja očekivanja. I danas je isti muškarac u kog sam se zaljubila i u koga sam još zaljubljena. Nadam se da će tako i ostati. Vrlo sam svesna onoga što imamo. Danas se, nažalost, gubi taj iskren, lep i čvrst partnerski odnos. Hvala Bogu, mi imamo takav brak. Radili smo na tome, nije nam “palo s kruške”, i zato uvek savetujemo druge da od početka budu iskreni, da puno pričaju i dobro se upoznaju, jer ako se sutra desi nešto što može da vas poljulja, takav brod neće potonuti.

Kako se, iz vašeg iskustva, najbolje neguje brak?

Mina: Iskrenim i otvorenim odnosom pre svega. S vremenom brak uglavnom postaje kritičan, partneri jedno drugom prebacuju neke stvari, a zaborave na pohvale. U svemu mora da postoji mera. Lepa reč se ne sme zaboraviti, ne sme se zaboraviti “Volim te”, komplimeti… Naravno, sve to ima smisla samo ako je iskreno.

Nenad: Mina i ja smo sjajan tim, super smo organizovani, i to sve olakšava. Njeno maksimalno razumevanje za ono što radim i moje razumevanje za njene obaveze i kao majke i kao poslovne žene vrlo je bitno. Mislim da su razumevanje i poštovanje najvažniji. U braku i roditeljstvu ne može da se meri ko daje više. Važno je da svako pruža maksimalan doprinos i verujem da to oboje radimo.

Obeležavate li važne datume?

Nenad: Da, ali spontano, na nama svojstven način. Ja ih uglavnom sve pamtim, Mini se desi da zaboravi, ali kako vreme odmiče, sve ređe. (smeh) Venčali smo se 24. maja, toga se možda i seti, ali postoji još jedan datum koji ona verovatno ne pamti – dan kada smo se prvi put poljubili.

Mina, znate li kada je to bilo?

Mina: 12. aprila.

Nenad: 11. je bilo, ali bila si blizu. (smeh)

Mina: Sigurna sam da je 12. (smeh)

Nenad: Bio je 11. april 2003. godine. Baš smo se pre nekoliko nedelja šetali tim krajem i prisećali nekih lepih uspomena.

Mina i Nenad Zimonjić otkrivaju kako su na neobičan način proširili porodicu

Mina, kako ste se nosili sa periodom Nenadovih zdravstvenih tegoba?

Mina: Koliko god da ste snažni, duhovno i mentalno, u nekim trenucima ipak pokleknete. Moram da priznam da mi se to desilo tokom same operacije – neko meni drag, najvoljeniji, prolazi kroz to, a ja nisam uz njega. Na Nenadovo insistiranje ostala sam u Beogradu, jer sam bila potrebna i našoj deci. Ogroman stres, ali kada uzmete u obzir koliko gorih situacija može da vas zadesi, na kraju shvatite da je ipak sve okej.

Razmišljate li o proširenju porodice?

Nenad: Za sada samo preko kučića. (smeh) Imali smo jednog psa, pomeranca Zumu, ali su nas Luna i Mina molili da uzmemo još jednog, pa sada imamo i Dašu.

Mina: Oduvek smo želeli četvoro dece, i sada imamo dva sina i dve ćerke. (smeh) Što se tiče našeg potomstva, mislim da smo u nekim godinama kada nije realno očekivati da će nam roda doneti bebu, tako da ne verujem da će se u tom smislu nešto desiti. Na našu ogromnu sreću, imamo sina i ćerku. A pošto nam se nije ostvarila želja da imamo još dvoje dece, poradila sam na tome da proširimo porodicu onoliko koliko su nam prvobitno bile namere, ali u malo drugačijem obliku. (smeh)