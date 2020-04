Kako ste se nosili sa tračevima o razvodu?

– Bili su mi potpuno nebitni. Deca nisu ništa komentarisala, jer smo tada svi zajedno bili na „Olimpijskim igrama“ u Riju. Međutim, to je bilo loše po rad Fondacije, jer donatori, između ostalog, daju novac i zbog imidža. Zato je to, osim na našu porodicu, bio udar i na vrednosti koje promovišemo – iskrena je Snežana Divac.

Koristite li svaku važnu priliku da okupite porodicu u punom sastavu?

– Sada kada živimo u Kaliforniji lakše se okupljamo, iako svi imamo različite obaveze i rasporede, pa bude teško da se istovremeno nađemo na jednom mestu. Ali porodica je najvažnija, ne postoji uspeh koji je bitniji od nje.

Nedavno ste proslavili tri decenije braka, ali i još jedan važan datum. Punih 12 godina Fondacije “Ana i Vlade Divac”. Na šta ste u tom segmentu najviše ponosni?

Ponosni smo na dodelu stipendija za srednjoškolce, njih sto, koji uprkos teškim životnim okolnostima, siromaštvu i bolesti ostvaruju briljantne rezultate. Tokom 2018. godine Fondacija je obnovila i opremila deset vrtića i škola. Takođe, u saradnji sa grupom donatora iz Sjedinjenih Američkih Država, pokrenuli smo “IT Bootcamp” – neprofitnu školu za prekvalifikacije u IT sektoru, koju je besplatno pohađalo i završilo 95 polaznika. Trećina ih je već našla posao ili praksu u toj oblasti. Kroz podršku razvoju poljoprivrede u okviru “Divac poljoprivrednih fondova”, osamdeset domaćinstava sa više od četiristo članova započelo je i razvilo sopstveni posao ili proizvodnju. Podržali smo i 45 organizacija civilnog društva širom Srbije i pomogli im da u lokalnim zajednicama urede javni prostor ili pomognu najugroženijim sugrađanima – kaže Ana za “Hello!” i naglašava: – Kupovinom dve seoske kuće u Laćarku i Sokobanji nastavljeno je pružanje pomoći izbeglicama i raseljenim licima sa prostora bivše Jugoslavije, kao i siromašnim porodicama. Takođe, uz pomoć naših donatora obnovljeno je šest seoskih kuća za najugroženije porodice u Kuršumlijskoj Banji. U ovoj godini obezbeđeno je više od 1500 paketa humanitarne pomoći, kao i hiljadu obroka za korisnike narodnih kuhinja. Mališanima iz najsiromašnijih porodica dodeljeno je dvesta novogodišnjih paketića, a dvadeset ugroženih porodica dobijalo je redovnu humanitarnu pomoć tokom cele godine.

Na dan kada ste obeležili godišnjicu Fondacije predstavili ste i novi projekat.

– “Stvarno važna kartica” rezultat je saradnje Fondacije sa „USAID-om“, Agencijom za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država, sa željom da mladi ljudi u lokalnim zajednicama, a ne samo u Beogradu, dobiju priliku da učine nešto dobro za sve u svom okruženju. Kada su u Obrenovcu bile poplave, imali smo mnogo volontera sa kojima smo pomagali ugroženima. Ostavili su snažan utisak na mene kada su mi rekli da im je to bio najlepši dan u životu i da bi, kada bi mogli, izabrali da zauvek pomažu drugima – kaže Snežana Divac i dodaje:

– To su prelomni trenuci u čoveku, tada život dobija drugu dimenziju i veći smisao od ispunjavanja svakodnevnih zadataka, tada shvatamo da smo na ovom svetu zbog nekih važnijih ciljeva. Kroz rad Fondacije uverila sam se koliko dobrog donosi pokretanje te energije i prilika koja se pruža mladima da sopstvenim delovanjem nešto promene. Zato sam srećna što će kroz ovaj novi projekat oni imati šansu da odlučuju, kreiraju i daju svoj doprinos društvu. Mladost nema ograničenja, a mi želimo da im iskustvom pomognemo u tom kreiranju.

Koliko su vaša deca uključena u rad Fondacije?

– I Vlade i ja ih podržavamo da pronađu svoj put i ostave lični pečat. Uključeni su koliko oni to žele i mogu, ali mislim da sebe u budućnosti vide kao aktivne članove Fondacije. Luka je, kao najstariji, u bordu američkog ogranka.

Luka se profesionalno opredelio za filmsku industriju. Da li ste podržali njegov izbor?

– On ima svoj put. Ranije sam, zbog straha, decu mnogo gušila savetima sa željom da ih zaštitim od negativnih iskustava. Shvatila sam da je to nemoguće, da je normalno i da pate i da pogreše, jer nema drugog načina da se razviju kao ljudi. Tako da im više ne delim savete, mada me i pre, na njihovu sreću, nisu mnogo slušali. Sada znam da ih najviše inspirišem sopstvenim životom.

Za šta se opredelio mlađi sin?

– Matija je pri kraju studija biznisa i komunikacija. Imamo sreću da su sve troje vredni i da sve žele da postignu sami, bez našeg uplitanja.

Ćerka Petra pokrenula je blog u kome otvoreno govori o ličnim iskustvima, emocijama i ciljevima. Kako vam se to dopada?

– Za sve što našu decu čini srećnom, a da pri tom ne štete sebi ili drugima, imaju našu punu podršku. Oni su nezavisne ličnosti i takav život treba da vode. Moraju da uče na svojim greškama i da samopouzdanje grade na sopstvenom uspehu. Mi smo uvek tu za njih.

U jednom od poslednjih tekstova opisala je vaše putovanje u Indiju. Poseban utisak na nju ostavilo je kupanje u reci Gang, sveti čin za koji Indijci veruju da spira grehe i pročišćava dušu. Kako ste vi doživeli to iskustvo?

– Nisam čitala tekst, ali drago mi je što deli taj spiritualni deo svog sazrevanja. Bilo je čarobno. Taj veliki događaj koji posećuje 150 miliona ljudi može se videti čak iz svemira. Neverovatno iskustvo. Indija je centar spiritualizma, to je njen najveći doprinos svetu – navodi Snežana Divac za “Hello!”.

Šta je najteža, a šta najlepša strana života porodice Divac?

– Svaka porodica ima svoja iskušenja. Interesantno je to da kada ste na dnu društvene i materijalne lestvice, kao i kada ste na vrhu, većina ljudi izgubi osećaj ljudskosti prema vama. Ali, ne volim da se žalim. Znam da je Bog svakome dao da se nosi sa onim sa čime može. Najvažnije je da su nam svima deca živa i zdrava. Živimo u ludom vremenu, mnogo roditelja je izgubilo decu, i svaka pomisao da nešto nije kako treba zvuči mi kao najgora nezahvalnost. Što bi rekla moja drugarica, svakih šest meseci trebalo bi da odemo na groblje, u bolnicu i u zatvor da bismo se prisetili koliko smo srećni.

“Zvezdani“ status vašeg supruga u Americi doneo vam je prijateljstva sa brojnim svetskim zvezdama. Sa kim ste tokom godina postali bliski?

– Upoznali smo Džonija Depa, Mariju Šrajver, Rona Šeldona i družili smo se sa njima. Sportiste nikada nisam doživljavala kao slavne ličnosti, jer mi je zbog Vlade to bilo nekako normalno. Ne delimo prijatelje po tome koliko su poznati, već koliko ih volimo. Slava je prolazna kategorija, kao ustalom sve u životu. Neko može da bude budala i da je slavan, a neko može da bude najbolji u svojoj profesiji, a da ostane anoniman. To mi stvarno nije bitno. Slava je privlačna samo kratko, posle postaje opterećujuća. I to veoma. Najviše me motiviše poznanstvo sa velikim ljudima, a to su oni koji svojim primerom menjaju društvo nabolje, jer im je duša čista i srce veliko. Žive svoj san bez obzira na to šta drugi misle. To me inspiriše i pokreće i u situacijama kada nailazim na velika iskušenja.

Družite li se sa suprugom Peđe Stojakovića, velikog prijatelja i saradnika vašeg muža? Da li su njihova deca bliska sa vašom?

– Mi smo godinama porodični prijatelji. Peđina deca su mnogo mlađa od moje, a i ne žive u istom gradu.

Završili ste glumu i ostvarili nekoliko uloga, a onda ste odlučili da se potpuno okrenete porodici i humanitarnom radu. Jeste li ikada preispitivali tu odluku?

– Što više shvatam život, želje su mi manje. Jer, život pred nas stavlja baš ono što treba, čak i kada se to nešto pojavi u najgoroj situaciji. Bavim se umetnošću kroz sve što radim, ali moja najveća strast definitivno je pomaganje ljudima da napreduju. Svi moji prijatelji znaju da nosim tu energiju, da ljudima oko sebe donosim napredak i sreću, a tako je bilo i pre nego što sam se bavila humanitarnim radom. Moj najveći talenat je što vidim šta je sve moguće i kojim putem to može da se ostvari. Trenutno radim na nekoliko projekata, i kroz umetnost i kroz Fondaciju, koji apsolutno oslikavaju moje biće. Nadam se da ću ih dovesti do kraja i da će milioni ljudi imati koristi od toga.

