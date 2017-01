Vredelo ih je čekati! Ovo su prve zvezde EXIT festivala!

Jedan od najnagrađivanijih muzičara svih vremena, osnivač i pevač grupe Oasis, Liam Gallagher, otvoriće EXIT festival u četvrtak, 6. jula! Liam je uz Oasis osvojio čak 37 najprestižnijih muzičkih nagrada, a ovaj mančesterski bend koji su mediji prozvali naslednicima Bitlsa za samo tri godine od svog prvog, stigao i do najvećeg rok koncerta u britanskoj istoriji. U čuvenoj anketi magazina Q iz 2010. godine, publika je Liama proglasila za najvećeg frontmena svih vremena, ispred ostalih velikih rok zvezda kao što su Freddie Mercury, Jim Morisson, Robert Plant i John Lennon! Njegov nastup na Exitu biće poseban, jer će pored hitova Oasisa, Liam predstaviti i svoj prvi solo album koji su mediji već proglasili za jedan od najiščekivanijih u 2017. godini, a čak i Robbie Williams, posle medijskih prepucavanja sa Liamom u 90-im, tim povodom je izjavio:

– Liam je glas generacije i saundtrek naših života. Želim mu da snimi stvarno dobar album i verujem da će briljirati.

Iste noći kad i Liam, još jedan muzičar koji puni stadione dolazi na EXIT, ali na impozantnu Dance Arenu! Nemački tehno producent Paul Kalkbrenner nedavno je nastupio pred pola miliona ljudi ispred Brandenburške kapije, potvrdivši status jedne od najvećih zvezda današnjice. Liam i Paul obeležiće otvaranje festivala, ali završnu, veliku žurku, po uzoru na prošlogodišnji nastup Davida Guette, na glavnoj bini napraviće čovek koji je poslednjih pet godina jedan od vodeća tri svetska DJ-a, od čega prvoplasirani čak dve godine uzastopno – Hardwell! Na glavnu festivalsku pozornicu stiže i glas nove generacije, popularni 22-godišnji engleski kantautor Jake Bugg! On na EXIT dolazi posle tri albuma sa vrha britanske liste i čak 17 singlova, uz nastupe na najvećim festivalskim binama i NME nagradom za najboljeg solo izvođača. U četvrtak, 6. jula na “Mejn” dolazi i trio koji predvodi Alan Walker, autor hitova “Faded”, “Alone”, “Sing Me to Sleep” i drugih koji u zbiru dostižu dve milijarde YouTube pregleda, dok će treće večeri, 8. jula, nastupiti i popularna hip-hop i dubstep grupa Foreign Beggars!

Subota na Areni uvek predstavlja najveće hitmejkere, a prvi u nizu je Duke Dumont, čiji su letnje himne “Ocean Drive” i “I Got You” osvojile prva mesta top lista uz nominaciju za Grammy! Ove godine stiže i Robin Schulz, i to sa “Shed A Light”, novim hitom u odnosu na prošlo leto kada ga je iznenadna bolest spečila da doživi magiju EXIT Dance Arene i podeli sa publikom neke od najvećih hitova prethodnih godina – “Sugar”, “Prayer in the C”, “Headlights” i druge! Njima će se pridružiti i mlada francuska zvezda Kungs, čiji je megahit “This Girl” na “Shazam – Hall of Fame” listi je iza sebe ostavio i hitove kao što su “Happy” od Pharrella ili “Chandelier” od Sie! Baš kao što se prošlog leta na Areni desio svojevrsni “Techno All Stars”, ove godine već u prvoj grupi izvođača dešava se pravi “House All Stars” jer pored Dumonta, dolaze i ostali trenutno najtraženiji predstavnici ovog žanra na planeti: Jamie Jones, Hot Since 82 i Black Coffee! Iste noći sa Kalkbrennerom, o prizoru prepune Arene, koji svakog izvođača ostavlja bez reči, ovog leta svedočiće još jedan Nemac čiji je nastup uživo postao prava globalna senzacija – Recondite!

Žestoko gitarsko prašenje i ove godine isporučuje kultna metal, punk i hardcore bina EXIT festivala – Explosive! Čak sedam prvih bendova već je potvrdilo svoje nastupe, a ovu eksplozivnu grupu predvode čuveni nemački trash metalci Destruction, koji na EXIT festivalu nastupaju premijerno sa novim albumom i istoimenom “Under Attack” turnejom koja samo u prva dva meseca ove godine obilazi oko 30 gradova u Evropi! I legendarni britanski hardcore pankeri Discharge, čije su pesme obrađivali bendovi kao što su Metallica, Anthrax i Sepultura, vraćaju se na tvrđavu sa novim albumom, “End of Days”, a iste noći sa njima nastupiće njihovi meksički pandani Acidez! Posebno mesto u programu zauzima detroitska senzacija i jedan od najznačajnijih death metal sastava nove generacije, The Black Dahlia Murder, hedlajneri najvećih metal festivala i bend sa višemilionskom bazom fanova na društvenim mrežama! Na EXIT dolazi i američki grindcore bend u usponu Full of Hell, britanski skejt-pankeri iz grupe Darko, te rumunski black metal magovi Dordeduh, bend nastao iz kultnog Negura Bungeta!

Sa jednom kartom na četiri festivala EXIT Leta ljubavi 2017!

EXIT tim iduće godine spojiće čak četiri festivala u regionu u jedinstveno EXIT Leto ljubavi 2017. Prvi u nizu je Sea Star, novi festival u Istri koji će se 26. i 27. maja održati u gradu Umagu, a već su potvrđeni The Prodigy, Dubioza kolektiv i Urban&4. Sledeći je Revolution festival u Temišvaru, 2. i 3. juna, a odmah nakon EXIT festivala, od 6. do 9. jula, sledi četvrto izdanje Sea Dance festivala od 13. do 15. jula! U akciji “1 karta = 4 festivala”, koja će zbog velikog broja molbi fanovi biti produžena još do 30. januara, svi kupci ulaznice za EXIT po ceni od 6.490 dinara, na poklon dobiće i ulaz na ostala tri festivala, uz registraciju putem sajta exitfest.org od 1. do 28. februara! Više informacija o ulaznicama na www.exitfest.org.