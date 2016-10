Verovali ili ne, ali i Kira Najtli naporno vežba da bi održala liniju

Kira Najtli jedna je od onih zvezda koje su neprestano na meti “dobronamernih” savetodavaca koji su navodno zabrinuti za njeno zdravlje, pa je kritikuju da izgleda previše mršavo, i da je zapravo anoreksična.

Takve kvalifikacije išle su tako daleko da je slavna glumica pre nekoliko godina tužila jedan magazin koji ju je označio kao anoreksičnu i – dobila odštetu.

To možda čudno zvuči, ali Kira je veliki gurman i ne krije da uživa u hrani, ali baš zbog toga, to takođe može da zvuči neverovatno, mora da vodi računa o ishrani.

Ona za sebe kaže da nikada nije bila preterano, bolesno mršava, i da je vitku liniju nasledila od oca koji je ceo život mršav. To ipak nije blagoslov, iako bi tako mogle da pomisle sve one žene koje joj zavide na izuzetno vitkoj liniji, jer Kira mora da pazi na ishranu da ne bi pala ispod određene težine i tako ugrozila zdravlje.

Kira kaže da da jede “kad god je gladna”, a to najčešće podrazumeva do šest obroka dnevno. Ona kaže i da se drži pravila da jede ono što joj telo traži. Ako joj se jede šnicla, Kira to tumači timem da njeno telo “javlja” da ima manjak gvožđa, dok u sezoni gripa i prehlada ima želju za citrusima. Ako poželi picu ili hamburger, ona to sebi dozvoli ponekad, ali pazi da to ne bude često jer se trudi da se hrani zdravo.

Ona vežba tri puta nedeljno pod nadzorom ličnog trenera, a svaki trening traje sat i po. Kira ne krije da, kako kaže, “prezire” teretanu. Bila je u teretani samo jednom i osećala se vrlo čudno što vežba s mnogo ljudi oko sebe.

Najčešće diže tegove i radi trbušnjake, kojima jača čitavo telo, a ponekad pliva da bi uklonila masnoće iz organizma. Na kraju svakog treninga se isteže da bi povećala fleksibilnost tela.

Da bi se opustila pre napornih snimanja, Kira najčešće trenira kardio vežbe kao što su mačevanje i boks, a dizanjem tegova oslobađa se stresa. Za opuštanje joj najviše pomaže joga koju praktikuje tokom stresnih dana. Ona kaže da joj je joga veoma zabavna jer osim što ima neobične poze koje mora da izvede, uvek je zabave i neobična imena poza koja nikako ne može da izgovori.