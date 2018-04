Saveti dijatetičara: Zbog ovih grešaka u ishrani se osećamo umorno

Australijska dijetetičarka Suzi Barel “izvukla” je neke od čestih grešaka u ishrani koje prave i muškarci i žene, a zbog koji se ujutru i tokom dana osećaju umorno.

Malo vitamina D

Ako veći deo dana provodite sedeći u zatvorenom prostoru, a malo vremena ste napolju, velike su šanse da vam je nivo vitamina D niži nego što bi trebalo da bude.

Dijetetičarka kaže da je ovo veoma često slučaj, te da bi zbog toga trebalo da obratite više pažnje.

Nizak nivo vitamina D povezuje se sa umorom, malaksalošću u mišićima i hroničnim bolestima, poput nekih neuroloških poremećaja i srčanih bolesti.

Najbolji način da povećate nivo vitamina D je da provodite više vremena napolju, ali vodite računa da zaštitite kožu od štetnog zračenja. Druga opcija su suplementi koje ipak ne treba da uzimate na svoju ruku i bez konsultacije sa lekarom.

Nedovoljno svežih namirnica

Ako često jedete gotove obroke ili grickalice, vaše telo vapi za čistom, svežom hranom.

Dijetetičarka kaže da, ako ne unosite dovoljno svežih namirnica, to znači da ne unosite ni dovoljno vitamina, hranljivih vlakana, smanjuje se nivo antioksidanata, zbog čega ste skloniji prehladama, infekcijama i često ste umorni.

-Čak i ako ste zauzeti, potrudite se da barem jedan vaš obrok dnevno budu sveže namirnice, a među njima obavezno povrće i salate, savetuje Barelova.

Ishrana sa malo ugljenih hidrata

Suprotno uvreženom mišljenju, ugljeni hidrati su veoma važan deo zdrave ishrane i izuzetno su važni za normalno funkcionisanje mozga i organizma u celosti.

Zato, ako ne unosite dovoljno ovih namirnica, telo će vam umorom slati signale.

-Hronično nizak unos ugljenih hidrata bukvalno izgladnjuje mišiće, zbog čega ste umorni, a metabolizam je zapravo usporeniji i ne sagoreva masti. Žene bi trebalo da unose minimalno 100 do 120 grama ugljenih hidrata dnevno, plus još 20 do 40 grama na svaki sat fizičke aktivnosti, tvrdi ona

Naravno, i tu je važno da napravite pametan izbor – dobar izvor ugljenih hidrata su voće, skrobno povrće, poput slatkog krompira ili kukuruza, ako hoćete da izbegnete obrađene ugljene hidrate.

Previše šećera

Visok dnevni unos šećera neizbežno vodi do jutarnjeg umora. I, to ne znači samo da jedete čokolade, kolače, torte… Imajte na umu da voćni jogurt, smuti napici, sokovi… sadrže dosta šećera.

-Idealno bi bilo da što više smanjite unos ovog ‘dodatnog’ šećera jer velike količine povećavaju nivo insulina, ali i šanse da se u jetri nakupi salo.

Dijetetičarka savetuje da unosite manje od 20 do 25 grama dodatnog šećera dnevno, što znači da bi trebalo da izbegavate obrađenu hranu i šećer što je više moguće