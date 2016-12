Početak kraja jedne ere rokenrola

Posle smrti muzičkih velikana poput Dejvida Bouvija, Leonarda Koena i Prinsa, 2016. godina ostaće upamćena po početku kraja jedne uticajne ere svetskog rokenrola.

Umetnici su do smrti stvarili i nudili zahtevnu muziku, koja će ostati relevantna za sadašnje i buduće muzičke generacije, ocenila je agencija Frans pres.

Dejvid Bouvi, Britanac sa hiljadu umetničkih lica, preminuo je od raka u januaru, dva dana posle izlaska njegovog albuma Black Star s primesama džeza.

Leonard Koen je preminuo početkom novembra, tri nedelje pošto se album You Want It Darker našao u prodavnicama.

Prins, najmlađi među pomenutim pokojnim umetnicima, imao je koncert nedelju dana pre iznenadne smrti krajem aprila od prekomerne doze lekova protiv bolova.



Svet rokenrola je izgubio nekoliko članova jedne generacije koji su bili prvi na sceni decenijama.

Teo Kateforis, profesor istorije i muzičke kulture na američkom Univerzitetu Sirakjuz, ocenio je da su ti muzički velikani, svaki na svoj način, simboli jedne epohe.

– Njihova smrt nas navodi na razmišljanje o tome kakve su muzičke karijere bile u njihovo vreme. Oni su radili nezavisno i posedovali svoju autonomiju. To sad deluje neobično za nekog novog umetnika, koji želi odmah da bude prisutan na društevnim mrežama i u kontinuiranoj medijskoj pažnji – objasnio je Kateforis.

Prema njegovim rečima, preminuli muzičari su stalno osvežavali i obnavljali svoju muziku preispitujući sopstvene talente i spajajući na svoj način druge uticaje.

Kateforis je rekao da će 2016. godina ostati upamćena i po drugoj promeni u eri rokenrola, a to je dodela Nobelove nagrade za književnost muzičaru Bobu Dilanu.

Umetnik nije otišao u Švedsku po nagradu koja simbolično predstavlja ulazak rokenrola u najviše institucionalne sfere, ali je bio na kalifornijskom festivalu Desert Trip u pustinji, na koncertu koji slavi rok muziku.

Tom festivalu prisustvovali su i drugi muzički divovi – Mik Džeger, Pol Makartni, Nil Jang, jedan od osnivača kultnog “Pink flojda” Rodžer Voters, kao i pevač grupe “Hu” Rodžer Doltri.

– Više od 60 godina posle `eksplozije` rokenrola kao muzičkog žanra, sada je vreme da se održi postojanost te muzičke baštine kako bi ostala u kolektivnom sećanju- zaključio je profesor Kateforis.