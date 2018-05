Pet najkorisnijih saveta za mršavljenje koji daju rezultate

Ako imate višak kilograma, verovatno znate šta ne treba da radite: da držite krajnje restriktivne dijete i merite se triput dnevno, na primer. Verovatno znate i šta treba da radite da biste smršali: da jedete manje i krećete se više.

Ali, osim ovih opštih mesta, postoji nekoliko saveta koji mogu da vam budu od koristi. (Ako povedete računa o ishrani i počnete da vežbate, naravno. Dok se to ne desi, nema tih saveta koji će vam pomoći.)

Jedite obroke, nemojte grickati “usput”

Godinama nam pune glavu teorijama o “više manjih obroka” bla – bla… A onda se naučno dokaže da osobe koje jedu tri normalna obroka u toku dana ređe imaju problem sa viškom kilograma od onih koji jedu svaki čas pomalo da bi “održavali stabilan nivo šećera u krvi”. Kako? Pa, više kalorija trošite vareći obilnije obroke nego mnogo malih obroka…

Držite se obilnog, hranljivog doručka, ručajte umereno i večerajte sasvim malo, poručuju naučnici sa Univerziteta Kalifornije, potvrđujući poslovicu koja kaže da čovek doručak treba da pojede sam, ručak podeli sa prijateljem, a večeru da neprijatelju.

Malo manje se preznojavajte

Stvarno. Istraživanje tokom kojeg su proučavani efekti vožnje trenažnog bicikla na skidanje viška kilograma pokazali su da osobe koje vežbaju 30 minuta dnevno imaju za 33 odsto bolje rezultate u dovođenju telesne težine u red, od onih koji vežnaju sat vremena. Uz to, oni koji su bicikil vozili pola sata su generalno tokom dana bili aktivniji od ispitanika iz druge grupe.

Stvar je u tome što je naše telo “programirano” da čuva zalihe, i kad sagorimo mnogo kalorija na treningu, organizam posle želi da “prištedi”, krećući se manje i jedući više, piše Women’s Health.

Jedite proizvode od integralnih žitarica

Studije pokazuju da su celovite žitarice zdravije od rafinisanih, kao i da umanjuju rizik od hroničnih bolesti. Ovaj tip namirnica je dobar i zbog toga što se duže vare i produžavaju osećaj sitosti.

Žitarice celovitog zrna sadrže i dosta vitamina, vlakana, minerala i zdravih ugljenih hidrata, a malo masti.

Spavajte u hladnijoj, dobro provetrenoj prostoriji

Naučnici su otkrili da nešto niža sobna temperatura u spavaćoj sobi stimuliše rast takozvanih braon masti – specijane vrste masti koje sagorevaju energiju u telu – i na taj način ubrzava metabolizam i pomaže u skidanju viška kilograma.

Oslobodite se poriva da jedete dok ne ispraznite tanjir

Uprkos onome što su vas učili u detinjstvu, OK je da ostavite nešto hrane u tanjiru ako ste siti. Ali, to se, kao i sve drugo u životu vežba. Trebalo bi da znate da ćete, ako ostavite oko 10 odsto svakog obroka nepojedeno (a to je samo nekoliko zalogaja) ukupan dnevni unos kalorija smanjiti za oko 200.