Ove vrednosti u krvi mogu ukazati na predstojeći infarkt

Takozvani kristalizovani holesterol siguran je nagoveštaj da će osoba uskoro pretrpeti infarkt, tvrdi grupa naučnika i medicinskih stručnjaka sa Univerziteta Mičigen, piše Hafington post.

Vođa studije dr Džordž Abele kaže da je njegov tim analizirao materijal koji je zapušio koronarnu arteriju i izazvao infarkt i da je u preko 89 procenata kod ukupnog broja od 240 slučajeva bio u pitanju holesterol, u obliku velikih kristala. Ti kristali u svom sastavu imaju masti, kalcijum i još neke supstance koje stvaraju plak u srcu.

-U prethodnim studijama već smo utvrdili da holesterol povećava zapreminu kada iz tečnog stanja prelazi u čvrsto stanje, obrazujući kristale. To širenje može da dovede do pucanja zida arterije i do zaustavljanja protoka krvi, što dovodi do moždanog ili srčanog udara, kaže Abele.

Naučnici su analizirali i veličinu i čvrstinu kristala holesterola pacijenata sa infarktom i utvrdili da su veći kristali probili naslage u arterijama i same zidove arterije i prodrli pravo u srce.

To ne dovodi samo do fizičkih oštećenja, već i podstiče lučenje takozvanih inflamatornih supstanci, takozvani interleukin-1 beta, koji dovodi do zapaljenja i bolesti arterije.