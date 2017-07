Neurolozi tvrde: Najbolje vreme za dremku je – radno vreme

Skorašnje istraživanje objavljeno u Nature Neuroscience pokazalo je da čovekov radni učinak opada tokom dana, ali da su oni koji su odspavali 30 minuta zaustavili to opadanje. Oni koji su spavali 60 minuta ne samo da su zaustavili opadanje svojih radnih performansi, već su ih čak i unapredili.

Autorka studije i autorka dela “Odremaj! Promeni svoj život“ rekla je za “Njujork tajms” da dremanje pruža različite pogodnosti.

–Dremanje može imati jednak efekat kao redovno spavanje ukoliko je kvalitetno, rekla je ona.

Duga dremka može da izazove osećaj pospanosti, ali ukoliko ona traje između 20 do 60 minuta, može da pomogne u boljem pamćenju stvari i učenju određenih detalja.

Razlog zašto ne treba dremati duže od 60 minuta jeste taj što organizam tada ulazi u REM fazu.

Ovo nije jedino istraživanje koje se bavilo efikasnošću sna ove vrste, piše B92

Direktor Centra za istraživanje sna na UCLA Univerzitetu Džerom Sigl govorio je o značaju dremanja, ali i da je redovan celonoćni san veoma bitan.



–Dnevna dremka svakako povećava budnost, ali to nije tako jednostavno kao otići do pumpe i napuniti gorivo, rekao je on.

Sigl takođe dodaje da treba izbegavati kofein, posebno u popodnevnim časovima i praktikovati buđenje svakog jutra u isto vreme.

Ženama je potrebno 20 minuta više sna nego muškarcima. Najbolje vreme za dremku, prema mišljenju neurologa, jeste radno vreme.