Nagrada “Zoranov brk” za Svetlanu Bojković: Drago mi je sve što ima veze sa Radmilovićem, srećna sam zbog nagrade

U prepunoj sali zaječarskog pozorišta otvoreni su 26. “Dani Zorana Radmilovića”, a nagrada za glumca večeri “Zoranov brk” pripala je Svetlani Bojković.

Na otvaranju festivala besedu o Zoranu Radmiloviću održala je glumica Tanja Bošković.

– Pripremajući se četiri nedelje za to što ću da kažem, pregledala sam snimke, pregledala sam podatke, i zaključila sam da sve može da se vidi, ali ne vidi se ono najvažnije – ne vidi se Zoranova dobrota. Ne vidi se njegov stid pred umetnošću. Ne vidi se ono sve najvažnije – rekla je ona.

– Razlog zašto sam došla da kažem nešto jeste ovaj papir, novinski isečak koji čuvam dugo, i čuvaću ga do kraja svog života. To je “Pismo jačem”. Pročitavši to shvatila sam da nam je ostavio amanet da se borimo za dostojanstvo ovog posla – rekla je Tanja Bošković.

Zaječarski festival posvećen glumcu otvorio je beogradski Atelje 212 predstavom “Moja ti” nastaloj po tekstu Olge Dimitrijević “Kako je dobro videti te opet”.

Žiri kojim je predsedavao Ivan Bekjarev odlučio je da “Zoranov brk”, nagrada za glumca večeri pripadne Svetlani Bojković.

– Jako mi je drago mi je drago što sam dobila nagradu, jer mi je drago sve ono što ima veze sa Zoranom. Ovaj komad smo radili timski i osećam da ova nagrada pripada celom ansamblu – rekla je nakon predstave Svetlana Bojković.