Kusturica o novim planovima: Otvaram školu i pravim pauzu od pravljenja filmova

Emir Kusturica otvoreno je govorio o trenutno najaktuelnijim temama koje se tiču njega, njegove karijere i stvaralaštva.

Deseti međunarodni filmski i muzički festival “Kustendorf” zatvara se večeras, a svi koji za vreme njegovog trajanja nisu posetili čuveni Mećavnik ne znaju koliko mnogo su propustili.

Emir je istakao koliko je ponosan na uspeh “Kustendorfa”, okrio je da otvara školu glume i režije, i objasnio zbog čega pravi pauzu u pravljenju filmova na srpskom jeziku.

– Ono što je za ovaj festival karakteristično jeste što otkriva gde se i zrno talenta javlja i gde ono počinje da pulsira. Sve što se u ovom festivalu odvija je protiv onoga što film odvaja od kulturnog dobra. Film je postao tržišna vrednost, odnosno proizvod, u najvećem broju filmova, a ovde se zapravo radi na tome da njegov kvalitet i njegova vrednost bude, u najboljem smislu te reči, zapravo, vrednovana kao umetnost. Mislim da i drugi festivali koji se bave filmom, zavisno od broja dobrih filmova, i od autora koji mogu da prenesu neko znanje ili impresiju o filmu koja može da bude ključna za razvoj nekog mladog čoveka – istakao je Kusturica.

Emir je ponosan na to što su od 200 filmova koliko su imali u početku, danas stigli do više od 500 filmova koji se prijavljuju za ”Kustendorf”:

– Festival u nedođiji, festival na mestu gde je od nedođije napravljena jedna destinacija gde je zvuk perfektan, a slika još bolja. Gde se mladi ljudi, a i stariji ljudi, potpuno je svejedno, skupljaju na jednom mestu i gde zapravo neprestano cirkulišu oko tih filmova. Kao medo oko kruške… Ovi filmovi ovde su centrirani kao glavni magnetni sistem oko kojeg se vrti sve. Moram da kažem da su svi studentski filmovi savršeni, i da, što je i uobičajeno, svi filmovi koji dolaze imaju šta da pokažu studentima i da je posebno važno što su se upoznali sa onim što je autorska tendencija. Šta je problem u vremenu u kojem živimo… Sve se radi, od paradajza do filmova, na masu. Što se više proizvede veća je konkurencija, a onda, nažalost, veći broj filmova i otpadne.

Na Mećavniku je prikazano Kusturičino ostvarenje ”Na mlečnom putu” u kojem neke scene prilično podsećaju na one koje smo mogli da vidimo u ”Domu za vešanje”. Na konstatovanje kako se dešava ponavljanje, Kusta u svom stilu kaže:

– Ja pravim isti film, od prvog filma. Taj film je zanimljiv po tome što je on slikan iz više od tri ugla, što je za mene gotovo nezamislivo bilo ranije. Od ugla medveda, do zmije; od ugla iz kojeg zmija vidi život do mlade, dve unesrećene žene – jedne zbog protere, druge zbog svoje ludosti.

Kusturica je najavio i, uslovno rečeno, povlačenje:

– Ja imam jedan plan koji neću otkriti nikome, a po kom ću jedno vreme da budem odsutan kako bih ispunio sve te želje i sve te ludačke ideje da neko ko stvara sve ovo što ja radim, da ne bude među nama. Tako da, ja i neću biti među nama, ali ću raditi sve što radim sada i sve će biti urađeno kao što je bilo i pre.

Ono što je velika novost u Kusturičinom životu, a što će obradovati mnoge, jeste i to da Kusta otvara školu glume i režije.

– Škola počinje da radi ove godine u septembru. Prvi prijemni će biti u aprilu, a drugi u junu i to će zapravo biti još jedan ukras Andrićgrada kao jedne, rekao bih, kulturne utvrde koja je nastala u potrebi da se zaštiti evropska kultura i da se doda još jedan element koji će biti deo živosti tog projekta – potvrdio je za Telegraf.