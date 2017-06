Kultni jazz pijanista Chick Corea stiže u Beograd!

Kultni jazz pijanista, Chick Corea održaće sa svojim Elektric Bandom ekskluzivni koncert, 1. jula u Kombank Areni. Ovaj koncert je deo svetske turneje sa kojom Chick Corea obeležava svoj 75. rođendan a na sceni Arene, u smanjenom, intimnijem prostoru, nastupiće sa vrhunskim imenima svetske muzičke scene – Dave Weckl na bubnjevima, John Patitucci na basu, Eric Marienthal na saksofonu, Frank Gambale na gitari.

Kao sastavni deo proslave, snimljen je i objavljen dokumentarni film pod nazivom “Chick Corea: The Musician” koji prati četvorosatni video materijal sa Chickovih nastupa među kojima je i proslava u Blue Noteu. U ovom specijalnom dokumentarcu pojavljuju se istinske legende džeza – Herbie Hancock, John McLaughlin, Bobby McFerrin, Wynton Marsalis i mn. dr.

– Moji lični uspesi oduvek su bili rezultat toga što sam sledio svoja najdublja interesovanja, postepeno usvajao nova znanja o njima i tako uvećavao svoje sposobnosti. – izjavio je nedavno Chick Corea o tajni svog uspeha i dodao:

– Moja “tajna” je da sam uvek učenik, nikad učitelj kao što ostali pretpostavljaju. Uvek sam davao sve od sebe da nađem umetnike i muzičare visokih sposobnosti i kreativnosti – da radim za njih i sa njima – i da posmatram kako oni postižu rezultate kako bih isto to primenio na sebe. Ovaj pristup je dobro uticao na mene.

Kao pijanista, kompozitor i vođa benda, Chick Corea je dostigao kultni status na muzičkoj sceni i ušao u džez “Kuću slavnih”. Jedan je od najviše nominovanih umetnika u istoriji Grammy nagrada sa čak 63 nominacija i osvojena 22 priznanja kao i određeni broj Latino Grammy nagrada. Od klasičnog stila do avangarde, bebopa do jazz-rock fusiona, dečijih pesama do kamernih i simfonijskih dela, Chick je dodirnuo zapanjujući broj muzičkih baza u karijeri poigravajući se sa bendovima koji razbijaju žanrove. U svojoj dugogodišnjoj karijeri sarađivao je sa velikim brojem istaknutih muzičara među kojima su: Miles Davis, Stan Getz, Dizzy Gilespie, Herbie Hancock, Paco de Lucia, Gary Burton, Stevie Wonder, Chaka Khan, i mn. dr.

The Chick Corea Elektric Band je jedan od nekolicine jazz ansambla koji su istinski uneli revoluciju u umetničku formu. Njihov istoimeni debi album iz 1985. godine, došao je kao grom iz vetra neba, spajajući jazz, rock, latino i funk sa zvučnim izumima koji i dalje zvuče futuristički.

Ulaznice za ekskluzivni koncert ograničenog kapaciteta Chick Corea Elektric Banda koji će se održati 1. jula u Kombank Areni, u prodaji su po cenama od 2490 i naviše na blagajni Kombank Arene i Bilet centra Beograda kao i na svim prodajnim mestima CS Eventima i putem sajtova: www.kombankarena.com i www.eventim.rs