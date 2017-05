Kilersi odabrali čak tri predgrupe za spektakl na Petrovaradinu

Ostalo je još samo mesec i po dana do spektakla godine uz Kilerse, koji će 5. jula nastupiti na Petrovaradinskoj tvrđavi. Jedan od najvećih bendova našeg vremena u Srbiju dolazi u okviru ekskluzivne turneje na kojoj će posetiti svega desetak zemalja, a koliko ozbiljno shvataju svaki svoj nastup govori činjenica da su lično odabrali tri predgrupe za spektakl na tvrđavi! Pre Kilersa, na glavnu binu Exita, izaći će i fantastična njujorška četvorka Teachers, regionalni majstori rok spektakla Van Gogh, te riječki indi-rokeri Jonathan!

Kreativni multi-instrumentalisti Teachers stižu na Tvrđavu da razmrdaju publiku svojom kombinacijom funk i indie zvukova, afro-disko uticaja i elektronike, a rezultat se najbolje vidi na njihovim nedavno objavljenim zaraznim singlovima “Ocean” i “Mannequin In Heat” koji će zasigurno osvojiti publiku na Petrovaradinskoj tvrđavi!

Njihova muzika neodoljivo evocira leto, kao i fanki duh sedamdesetih i šarenilo osamdesetih. Među njihovim fanovima nalazi se i Kanye West, čij hit singl “Monster” je producirao frontmen grupe Ben Bronfman, inače muž poznate reperke M.I.A. koju smo takođe slušali na Exitu. Brofman je vrsni producent, a za Gremija je nominovan zbog još jedne saradnje sa Kanye Westom, i to na numeri “New Slaves”. Teachers su bend koji je po ličnom priznanju zaljubljen u Srbiju, gde su nedavno boravili i snimali svoj novi spot, te obilazili brojne spomenike i brutalističku arhitekturu koja ih podseća na Star Wars filmove!

PREMIJERA: Van Gogh – Neumeren u svemu

Toga dana na bini će se naći i jedan od najpoznatijih rok bendova sa ovih prostora – Van Gogh. Ovu titulu ne jednom, već dvaput potvrdila je i prestižna MTV nagrada, 2007. iz Minhena i 2014. iz Glazgova! Van Gogh, od objavljivanja prvog albuma 1991. godine, pa do danas, održao je svoju energiju i i prepoznatljivi zvuk koji se može ukratko opisati kao čisti rok!

Sa svakim novim albumom, njihovoj muzici je dodavan po još jedan sloj, te bend sada nudi zreo i doteran zvuk, pripreman sa pažnjom i težnjom ka perfekciji koja ni u jednom momentu nije otupila njihovu neposrednost. To se apsolutno i ogleda na najnovijem albumu “Neumeren u svemu”, a istoimena numera dobila je “live” spot sa rođendanskog koncerta Van Gogha održanog krajem godine. Ovo je ujedno i premijera novog spota koji najbolje potvrđuje zašto su Kilersi prepoznali scensku energiju grupe Van Gogh i zašto Đule, Srba i ekipa važe za majstore velikih rok koncerata!

Indie rock petorka Jonathan iz Hrvatske zaokružuje sjajan program za nulti dan EXIT festivala! Fanovi ih nestrpljivo očekuju, jer su regiju osvojili fantastičnim hitovima “Maggie”, “Communicate!” i “Try To Get Even”, a svoj status na domaćoj muzičkoj sceni zacementirali su mini albumom “To Love…”, objavljenim početkom godine, koji je i dalje najjači hrvatski kandidat za album godine, a na kome su se izdvojile numere “Heaven” i “Allison”. Nastup sa zvezdama rock scene Killersima, samo je još jedna potvrda neverovatnog kvaliteta ovog benda o kojem se sve više priča i izvan regiona!

EXIT tim ove godine spojiće čak četiri festivala u Hrvatskoj, Rumuniji, Srbiji i Crnoj Gori u veliko EXIT Leto ljubavi 2017. Get EXITed spektakl i svojevrsni “Day Zero” na Tvrđavi, ove godine biće uz Kilerse 5. jula, nakon čega sledi EXIT festival od 6. do 9. jula na kojem će nastupiti i Liam Gallagher, Years & Years, Roisin Murphy, Rag’n’Bone Man, Jake Bugg, Paul Kalkbrenner, Hardwell, Solomun b2b Dixon, Jamie Jones, Black Coffee, Hot Since 82, Duke Dumont, Robin Schulz, Alan Walker, Lost Frequencies, Noisia, Foreign Beggars, Princess Nokia, Discharge, The Damned, Black Dahlia Murder, Recondite, Dax J, Function, Antigone b2b Francois X i brojni drugi.

Petodnevne ulaznice za EXIT festival, koje obuhvataju i Day Zero sa nastupom sastava The Killers (5-9. jul) već su u prodaji po ceni od 8.490 dinara, dok su četvorodnevne ulaznice za EXIT (6-9. jul) u prodaji po promotivnoj ceni sa 50% popusta, od 6.990 dinara. Svi koji već imaju četvorodnevnu ulaznicu, a žele da je nadograde na petodnevnu i tako gledaju i velike Kilerse uživo, mogu da kupe Get EXITed dodatak po ceni od samo 1.490 dinara (parter). Oni koje zanima samo koncert Kilersa i Day Zero, mogu da kupe i pojedinačne ulaznice za taj dan po ceni od 2.990 za parter, 4.990 za Fan Pit i 12.000 dinara za Gold VIP.