Da li možete uživati u hrani i biti vitke: Francuskinje znaju kako

Turisti se često pitaju kako Francuskinje uspevaju da ostanu vitke a jedu čokoladu i sir u velikim količinama.

Sve to još više iznenađuje kad znamo da nisu opsednute brojanjem kalorija i ne vole iscrpljujuće treninge u teretani.

1. Hrana je svetinja i to Francuskinje nauče još u detinjstvu. Zato francuske lepotice ne jedu nekvalitetnu ili brzu hranu i izbegavaju da jedu dok su u pokretu. Francuzi su opsednuti hranom ali ne njenom količinom već njenom izuzetnošću i lepotom. Zato će se Francuskinje uvek opredeliti za lep restoran ili kafe gde će uživati u malim porcijama, vinu i dobrom društvu.

Pariski nutricionista dr Fransoaz L’Ermit kaže da je u Francuskoj obrok veoma poseban trenutak u kom delite zadovoljstvo: hrane kao i razgovora. U mnogim drugim zemljama hrana je samo gorivo koje daje energiju vašim mišićima.

2. Francuskinja uvek bira kvalitet. Francuskinja će uvek izabrati skuplje i bolje a ne više i jeftinije. Uvek preferira najbolje, najsvežije i najodabranije. Nema alternative, to će uvek biti kvalitetna crna čokolada ili laki domaći kolač a nikad velika porcija jeftinog sladoleda sumnjivog kvaliteta. Uvek će odabrati svežu ribu umesto jeftine piletine nepoznatog kvaliteta.

3. Francuskinje su umerene i nikad ne preteruju u veličinama porcija. Ona će jesti polako, uživati u svakom zalogaju i praviće pauze da popriča sa svojim sagovornicima. Tako će običan obrok pretvoriti u slavljenje ukusa i druženja.

4. Francuskinja razume da ne može biti vitka ako dvaput dnevno jede kroasane i hleb. Ipak ona se nikad neće u potpunosti odreći neke namirnice već će je jesti u malim količinama.

5. Glavni princip njene vitkosti je umerenost i ravnoteža. Neće jesti u istom danu kolače, sir i hleb. Ako danas pojede malo čokolade, sutra će uzeti parče kolača a prekosutra će se počastiti vinom sa sirom i orasima.

6. Francuskinja neće koristiti previše šećera i soli. Neće odabrati preslatke ili previše kremaste kolače, preslana ili prepržena jela. Francuska kuhinja se odlikuje odmerenom upotrebom začina koji se koriste samo da istaknu prirodan okus i aromu namirnica. Francuskinje su naučile još kao devojčice da ništa što je previše nije dobro za njih.

7. Francuskinja će sačekati ručak ili večeru a ako je baš gladna uzeće par kolačića i kafu ili prirodan jogurt bez zaslađivača.

8. Francuskinja će lepo postaviti sto za ručak ili večeru. Nećete je videti da jede na brzinu, na smenu ližući prste i tipkajući na svom kompjuteru.

Dugačke pauze za ručak su veoma česte u francuskim kancelarijama.Slow food pruža veće uživanje u hrani i bolju probavu. Kad jedemo fast food ili bilo koju hranu u žurbi, ne obraćamo pažnju ni na okus ni na aromu a često pojedemo i veću količinu.

9. Francuskinje vole aktivan životni stil u kom ima mnogo kretanja i pešačenja a manje vožnje. Vole i planinarenje, trčanje, tenis, skijanje i slično.

10. Škola mišljenja “No pain, no gain” nije nikad doplivala do francuske obale. Francuskinje neće kažnjavati sebe dijetom ili dvočasovnim treningom ako su pojele nešto što goji. Francuskinja uživa u hrani, to je umetnost življenja sa zadovoljstvom.