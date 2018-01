Sudbinsko predskazanje: Fotografija stara 18 godina prorekla životni put Megan Markl

Od kada je objavljeno da je princ Hari verio američku glumicu Megan Markl javnost prati svaki njen korak i kopa po njenoj prošlosti ne bi li došla do nekih zanimljivih detalja.

Brzo se saznalo da buduća vojvotkinja od Saseksa nije u najboljim odnosima sa ocem i polu sestrom sa očeve strane, a njene prijateljice su otkrile da je Megan oduvek želela da bude princeza. Sada se na društvenim mrežama pojavio i dokaz da je ona rođena da bude deo kraljevske porodice.

Naime, internetom kruži fotografija fotografija sa njene maturuske večeri na kojoj je nosila tijaru.

Pictures have surfaced of #MeghanMarkle in a #tiara… As Homecoming Queen! 👑 pic.twitter.com/KmEW869boR

— Meghans Mirror (@MeghansMirror) January 11, 2018