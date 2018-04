Sindi Kraford: Želela sam da izgledam kao najbolja verzija devojke kraj koje se Rende budi

Povezane vesti



Pošto je 1995. godine propao njen brak s holivudskim glumcem Ričardom Girom, Sindi Kraford na jednom venčanju je upoznala tri godine starijeg Rendea Gerbera. Njihovo prijateljstvo ubrzo je preraslo u ljubav, a ove godine slave 20 godina braka, tokom kojeg su dobili dvoje dece.

– Kada saberemo i oduzmemo sve, mi zaista volimo i poštujemo jedno drugo. Zabavno nam je zajedno, iako su i život i roditeljstvo itekako stresni, ali još uvek se trudimo da pronađemo vreme samo za nas.

Otkrila je svojevremeno jedna od najpoznatijih supermodela 90-ih, Sindi Kraford, kada su je upitali da otkrije tajnu srećnog braka s Rendeom Gerberom. 55-godišnjeg biznismena i bivšeg modela 52-godišnja Sindi je upoznala u trenutku pošto se 1995. godine raspao njen brak s holivudskim glumcem Ričardom Girom.

– Moj bivši suprug bio je opsednut tibetanskim budizmom, koji je i meni u početku bio zanimljiv. Ali onda sam shvatila da to nije nešto što me zanima. To ne znači da manje vredim kao osoba.

Susreli su se na jednom venčanju, na koje su oboje stigli u pratnji drugih osoba. Kako je rekla, s Rendeom je ispočetka bila prijatelj i misli kako je upravo to doprinelo uspehu njihove veze i braka.

– To mi je bila prva veza koja je započela iz prijateljstva. Svakome bih preporučila da s osobom bude prvo prijatelj, a da se tek onda upušta u nešto više – rekla je Kraford i nastavila:

– Mi nismo par koji se čuje dvadesetak puta dnevno, ali to ne znači da se ne zivkamo. Ja sam ta koja češće zove, ja sam ona emotivnija. Da se pita Rende, njegova filozofija je: ‘Ako je sve u redu, zašto pričati o tome, a ako nešto ne štima, opet zašto govoriti?”

Par se venčao 1998. godine na Bahamima i to gotovo u potpunoj tajnosti. Niko nije znao da tako nešto spremaju, a čak je i njen lični stilista dobio tek zadatak da pronađe crne i bele haljine za neku zabavu. Za svoje venčanje lepa Sindi Kraford odabrala je jednostavnu haljinu od čipke i svile, koju je dizajnirao Džon Galiano.

– Imala sam tek malo šminke, a kosa mi je bila u laganim talasima. Želela sam da izgledam kao najbolja verzija devojke pokraj koje se Rende svako jutro budi.

U braku su dobili dvoje dece, 18-godišnjeg sina Prislija i 16-godišnju ćerku Kaju, koji su krenuli majčinim stopama, a posebno uspešna u modelingu upravo je njezina slika i prilika Kaja.

Kako su oboje rekli, u braku im je bilo najvažnije da nađu savršen balans između posla i porodice:

– Ne živimo ni u Njujorku ni u Los Anđelesu, već u Malibuu, koji je više kao selo. Moj suprug mi je prioritet i ne uzimam stvari zdravo za gotovo. Ako sam zbog posla odsutna tri dana, pobrinem se da sam idućih nedelju dana kod kuće. Vrlo sam realna po pitanju toga koliko vremena mi šta oduzima, pa se trudim da nađem balans.

Sem toga, ne kriju koliko im je važno da imaju i vreme za sebe. Budući da su deca već odrasla i imaju sve više poslovnih angažmana, Sindi Kraford i Rende Gerber mogu sve više da uživaju jedno u drugome, a oni se trude da se taj ljubavni žar ne ugasi.

– Jednostavno moraš da nađeš prioritete – staneš i kažeš: ok, večeras će biti to veče. Čak i da nisi raspoložen, vrlo ćeš brzo da se oraspoložiš.

Uprkos medijskim napisima da joj je bio neveran, brak Sindi i Rendea i dalje traje i to 20 godina kasnije.

– Ljudi prelako odustaju jedno od drugoga. Jednostavno ne shvataju koliko je malo angažmana potrebno da se stvori lepa zajednička istorija, a nas dvoje znamo da to itekako cenimo – priznala je Sindi, dok je Gerber rekao:

– Srećni smo. Imam najlepšu ženu na celom svetu, koju i dalje gledam sa istom strašću kako sam je gledao kada sam je prvi put ugledao. Pogledam je ujutro, kada leži pored mene, i pomislim – kakav sam ja srećnik!