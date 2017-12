Sindi Kraford: Vodim računa o sebi, ali sam svesna da imam 51 godinu

Sindi Kraford je ikona modne industrije još od kada je zakoračila na pistu sa 16 godina. Njena ćerka Kaja danas ide istim putem kao slavna mama, u istim godinama.

Gledajući svoju ćerku kako korača istom stazom kao ona, Sindi je otkrila da put modela nije tako blistav i jednostavan skinuvši koprenu iluzije sa njega u intervjuu za The Cut, a prenosi InStyle



Ova bezvremena lepotica je otkrila i koje je neočekivane pogodnosti dobila tokom života pred kamerama.

– Čitava priča oko modelinga je jednostavna, jer to jeste samo modeling i ništa više. U suštini nikoga ne zanima ličnost samog modela. Više je jednostavno, kao – ona je dobra za posao, ili nije dobra za posao. Možda se govori o tome kako se koji model kreće, ali definitivno je posao u kojem svako razume šta on zaista jeste. Na neki uvrnut način, sve je crno i belo, a meni se to dopada – rekla je Sindi.

– Ali, ovaj posao je i velika motivacija. Zato sam krenula sa vežbanjem kada sam napunila 20, jer sam morala da budem u fit formi Kada sam napunila 28, počela sam da razmišljam o ozbiljnijoj nezi jer, znala sam da neću zauvek imati kožu dvadesetogodišnjakinje. Na neki šašav način to je bilo sjajno za mene, jer, imati trenera, vežbati, sređivati lice jednom mesečno – sve te stvari me nisu činile ekstravagantnom, jer sam smatrala da su deo mog posla. Osećala sam se kao da vodim računa o instrumentu s kojim radim.

Iako se izuzetno posvetila svom “instrumentu” tokom karijere, Sindi je svesna da više nije ista kao nekada.

– Osećate potrebu da se izvinite jer ne možete sve da iznesete na isti način kao kada ste imali 20 ili 25 – rekla je Krafordova povodom modnog snimanja koje je radila kada je imala 50 godina.

– Sve se menja: vaša koža, kosa, ali i telo. Vodim računa o sebi, ali sam svesna da sam žena koja ima 51 godinu. Postoje trenuci kada je teško, a sigurna sam da je teško i svim mojim “sestrama po godinama” koje se ne bave modelingom. Želim da uradim posao što je bolje moguće, želim da dam sve od sebe, ali takođe znam da je ono što sada imam da ponudim različito od onoga što sam mogla da dam sa 25.

Ovo su stvari s kojima se njena ćerka Kaja neće suočiti još najmanje dve decenije.

– Kaja može da se probudi naduvena od sušija koji je jela prethodne noći, ali njeno lice se vraća u normalu za 15 minuta. Ja više ne mogu ni da jedam takvu hranu, jer će mi za povratak u normalu trebati čitav dan – objasnila je Sindi i napomenula:

– Kada pogledam svoje prijatelje, vidim koliko su svi divni i ne pravim razlike među njima. Smatram kao žena da treba biti ljubazan prema sebi, jer, treba da pokušamo da se vidimo očima naših prijatelja, umesto da sebe posmatramo superkritičnim okom koje obično usmerimo ka sebi.

A koja je njena tajna lepote? Sudeći po Sindi, ona ne postoji.

– Svi znamo: Dovoljno sna, unošenja tečnosti, bez cigareta… Svi vrlo dobro znamo ove stvari – tajna je da sve to radimo stalno, bez prekida.