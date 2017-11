Silvester Stalone ima prljavu prošlost ili ga namerno blate: Prisilio maloletnicu na grupni seks?

Silvester Stalone je još jedan glumac koji je optužen za seksulano uznemiravanje kako piše Daily Mail. Naime, u javnosti se pojavio policijski izveštaj u kojem se nalazi svedočenje devojčice koja je tada imala 16 godina, a Stalone 40, a u kojem devojka otkriva detalje sekusalnog napastvovanja.

Glumac, koji danas ima 71 godinu, i otac je tri ćerke, pre 31 godine snimao je filma Over the top, prenosi Daily mail. Devojčica je s porodičnim prijateljima bila od odmoru u hotelu u kojem su snimani neki kadrovi filma. Tinejdžerku je sa Staloneom upoznao je glumac Dejvid Mendenel, koji u filma igra njegovog sina. Nakon nekoliko dana, devojka je slavnog glumca, srela u hodniku i zamolila ga za autogram. Stalone je nju i njene prijateljice poljubio u obraz. Idućeg dana, devojka se ponovno vratila na set ne bi li dobila još jedan autogram, a tamo ju je dočekao glumčev telohranitelj koji ju je pitao bi li se protivila da Silvestrovom udvaranju. Odgovorila je da joj to ne bi smetalo, a telohranitelj joj je predao ključeve gluumčeve hotelske sobe. Kada je stigla, glumac ju je dočekao, odveo u sobu te su se, prema njenim rečima, skinuli i imali seks.

– Nije mogao da uđe u mene i rekao mi je da sam jako uska. Onda me pitao da li sam ikada imala seks s dva muškarca istovremeno. Rekla sam da nisam, a on je pozvao telohranitelja koji se skrivao u kupatilu da nam se pridruži – ispričala je neimenovana devojka policiji.

Tinejdžerka je kazala da ju je Stalone naterao da njegovom telohranitelju pruža oralni seks, držeći joj glavu. Nakon toga, tada 27-godišnji telohranietlj je, kaže devojka, u nju penetrirao. Kada je sve bilo gotovo, glumac i njegov telohranitelj devojci su zapretili.

– Rekao mi je da su oboje oženjeni muškarci i da će me, kaže li nekom šta se dogodilo, prebiti – tvrdila je devojka. U policijskom izveštaju stoji da je devojka, pričajući o detaljima, celo vrijeme jecala i tresla se. Ona nije odmah prijavila zlostavljanje jer se osećala prestrašeno i poniženo. Policija je pronašla devojku nakon što je njena prijateljica slučaj prijavila osoblju hotela. Devojka nije htela da podigne tužbu protiv dvojice muškaraca.

Since when is “Accused” enough to bash people down already, If someone sexually assaults a person i’ll be the first to give them a punch in the nose, But please know that people also lie to get money #SylvesterStallone so please give us proven facts first.

— Jasper Mook (@JasperMook) November 16, 2017