Šarl Aznavur dobija svoju holivudsku zvezdu u 93. godini



Francuski šansonjer jermenskog porekla Šarl Aznavur dobio je počasnu zvezdu Holivuda koju mu je uručila jermenska zajednica u Los Anđelesu, preneli su francuski mediji.



Francuska televizija Frans 24 i list Figaro preneli su da je Aznavur dobio zvezdu poput onih na trotoaru Holivudskog Bulevara, gde je „staza slavnih“.

Zvezda u obliku plakete je priznanje muzičaru koje mu je, uz saglasnost Holivudske komore, dodelila jermenska zajednica u Los Anđelesu za doprinos širenju vrednosti jermenske kulture.

Aznavur je 2009. godine postao ambasador Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) u ime Jermenije – odakle je poreklom, i Švajcarske – gde sada živi. Oduvek se borio za sećanje na patnje jermenskog naroda i svojih predaka.

– Godinama dolazim u Holivud, mnogo sam radio u SAD jer je to zemlja šou biznisa – rekao je muzičar koji u 93. godini i dalje drži koncerte.

Aznavurovo pravo ime je Šanur Vahinag Aznavurijan.

Rođen je u Parizu 22. maja 1924. godine. Poznat je po jedinstvenom melanholičnom tenoru koji s lakoćom postiže najdublje i najviše tonove.

Glumio je u više od 60 filmova, komponovao je 1.000 pesama, uključujući 150 na engleskom, 100 na italijanskom, 70 na španskom i 50 na nemačkom jeziku.

Prodato je više od 100 miliona nosača zvuka s njegovim pesmama.

Njegove najpoznatije šansone su La Boheme, Toi et moi, The Sound of Your Name sa Lajzom Mineli, She, Que c’est triste Venise, Qui, Et pourtant i Une vie d’amour sa Mirej Matje.