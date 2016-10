Robi Vilijams o roditeljstvu: To je kao emocionalna atomska bomba

Robi Vilijams kaže da ne tuguje za danima kada je bio redovan učesnik “divljih” žurki jer je to zamenio roditeljstvom i odgovornošću prema detetu, koje je slavni pevač opisao kao “razlog zbog kojih živi”.

On je, u skladu sa svojom ekscentričnom prirodom, odnos prema očinstvu opisao na vrlo neobičan način.

– Kada imate decu to je kao emocionalna atomska bomba. To je razlog za život i razlog zbog kog odlaziš na posao. Očinstvo je najbolji posao na svetu, ali je ipak posao – kaže Robi, a piše “Daily Mail”.

Kao otac dvoje dece, Robi je iskreno priznao da je preobražaj u porodičnog čoveka u vreme kada je njegov problematični život dostigao vrhunac, bila poslednja stvar koju je želeo.

– Sebi sam čvrsto obećao da se taj brak i deca jednostavno neće dogoditi. Gledao sam druge oko sebe, u braku i sa decom, i to mi izgledalo veoma naporno. Izgledalo je zamorno i grozno, i jednostavno to nisam želeo sebi da radim. Ipak, evo me sada oženjenog, sa dvoje dece i osećam se bolje nego što sam ikada mislio da ću se osećati – kaže pevač.