Rediteljka se pokajala: Nisam trebala da snimam “50 nijansi sive”! (video)

Mnogi kritičari nisu imali preterano dobro mišljenje o filmu ’50 nijansi sive’, sa samo 21% kritičara koji su imali išta dobro da kažu (po rezultatima sa stranice Rotten Tomatoes). Ali, uprkos tim recenzijama, publika je film nagradila gledanjem u bioskopima, tako da je ’50 nijansi sive’ postao jedan od većih hitova 2015. godine.

Ali ni publika nije bila baš oduševljena viđenim, jer film na kraju ima samo 4,1 na stranici IMDB, što je ocena rezervisana za zaista loša dela. A iznenađujuće, rediteljka filma, Samanta Tejlor-Džonson je jedna od onih koji su film jako loše ocenili, pa da je ponovo traže za režiju, odbila bi posao.

– Sa ovim što sada znam, bih li ponovo prošla kroz sve to? Jasno da ne bih. Nisam luda. To je bila borba, s jako puno sukoba licem u lice, dok sam se trudila da uradim sve “po PS-u”. Ja volim sve i baš se zbunim kada ljudi mene ne vole. Toliko me zbunila I.L. Džejms (autorka dela, op.a.). Ne shvatam kada ne mogu sa nekim da radim, kada nema sinergije – izjavila je rediteljka hita iz 2015. godine.

Prvi film u najavljenoj trilogiji, ’50 nijansi sive’, zaradio je 571 milion dolara na smešno malenom proračunu od samo 40 miliona dolara. Njegov ovogodišnji nastavak, ’50 nijansi mračniji’, nije bio toliko uspešan, sa zaradom od 379 miliona na uloženih 55 miliona dolara, ali to ga je i dalje stavilo u top deset filmova ove godine.

Kako će trilogija završiti i koliko će uspešan biti treći film vidjećemo naredne godine, u filmu ’50 nijansi slobodniji’, kojeg ponovno režira reditelj Džejms Foli, a u glavnim ulogama su isti glumci koje smo do sada pratili, Dakota Džonson kao Anastasija i Džejmi Dornan u ulozi Kristijana.

Film se u bioskopima očekuje početkom februara 2018. godine.