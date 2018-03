Prva dama na iskušenju: Da li će Melanija Tramp povući poslednji potez i zatražiti razvod? (video)

Povezane vesti



Američka Prva dama odavno je prestala da brine o tome šta drugi misle i šta će reći, posebno posle svih afera koje su poslednjih meseci povezane s njenom porodicom.

Da joj je dosta javnog sramoćenja, kojeg joj je priuštio njen suprug Donald Tramp, Melanija je već nekoliko puta pokazala, kršeći sva pravila koja je postavila Bela kuća. Sada svi čekaju kada će ona najzad povući poslednji potez – i zatražiti razvod.

O događaju koji se desio prošlog petka u porodici aktuelnog američkog predsednika, još uvek ne prestaje da se piše. Bes Melanije Tramp više ne može da se meri, a netrpeljivost prema suprugu Donaldu Trampu dostigla je najviši mogući nivo.

Iako je bilo zakazano da će POTUS i FLOTUS zajedno, prvo u službenom helikopteru, a potom i služebnim avionom Air Force One, otputovati iz Bele kuće put Floride i njegovog resorta u Mar-a-Lagu, Melanija je u zadnji tren promenila plan. Čak i nekoliko minuta, koliko bi trajao let helikopterom, za nju je bilo previše da provede u blizini Trampa, zato je do baze, gde je bio smešten avion, odlučila da dođe automobilima, izbegavajući fotografe da ih ne snime zajedno.

Time je Melanija još jednom pokazala da je nezavisna od svog supruga i da sama odlučuje šta će i kako da uradi, bez obzira ko je on i na kojoj poziciji. A ovom njenom odgovoru prethodio je intervju bivše Plejbojeve zečice Karen Mekdugal, koja je za CNN u detalje opisala svoju vezu s američkim predsednikom, samo tri meseca pošto je Melanija rodila sina Barona.

Ali, njen intervju nije bio jedini, jer je samo tri dana kasnije svoju priču za ’60 Minutes’ ispričala i porno zvezda Stormi Danijels.

Predstanica za štampu 47-godišnje Prve dame rekla je kako je Melanija ‘trenutno fokusirana na to da je u prvom redu majka i uživa sa sinom na prolećnim praznicima u Mar-a-Lagu, ujedno radeći na budućim projektima.’

Za razliku od nje, izvor blizak Melaniji otkrio je kako ona trenutno prolazi najgore razdoblje svog života, jer ‘javnost pomno prati svaki njen korak i odnos sa suprugom, te to nije ni najmanje dobar period za nju.’

‘Ona je jako nesrećna zbog svog života i svega što joj se događa. Kada bi mogla, otišla bi od Donalda i bila sa svojim sinom’, otkrio je izvor blizak porodici.

Zbog svih tih događaja postavlja se pitanje – koliko će još Melanija trpeti sva javna sramoćenja koje joj je poslednjih meseci priredio njen suprug? Kada će joj najzad dozlogrditi u toj meri da će napustiti Trampa i zatražiti razvod?