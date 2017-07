Povratak posle dve godine: Lana del Rej snimila novi album “Lust For Life”

Povezane vesti



Elizabet Vulridž Grant, poznatija pod imenom Lana del Rej, do sada je izdala četiri albuma. Poslednji album “Honeymoon” je izašao pre dve godine i naišao je na pozitivne kritike, kako profesionalnih kritičara, tako i fanova. Pesme “High By The Beach” i “Music To Watch Boys To” su se neprestano puštale na radijskim stanicama širom sveta.

Sada, skoro dve godine nakon objavljivanja albuma “Honeymoon”, tu je i novo studijsko izdanje američke pevačice. “Lust For Life” koje je Lana del Rej prvi put najavla u martu, izbacivši trejler a potom i naslovnicu albuma, piše B92.

A post shared by Lana Del Rey (@lanadielrey) on Jul 21, 2017 at 8:30am PDT

Na albumu se susreću i mešaju različiti muzički stilovi, ali motivi koji karakterišu Lanu del Rej, poput melanholije, usporenog tempa i “flertovanja” sa hip-hopom, su prisutni i na novom izdanju. Album sadrži 16 pesama, a neki od izvođača sa kojima je sarađivala na albumu su The Weeknd, A$AP Rocky, Playboi Carti ali i Stevie Nicks.

Iako je album pun odličnih pesama, numere koje se na prvo slušanje izdvajaju su definitivno “Lust For Life” koja je nastala u saradnji sa hitmejkerom The Weeekndom, “Summer Bummer” na kojoj gostuju A$AP Rocky i Plaiboi Carti, kao i singl “Love” koji je najavio album a za koji je snimljen i prateći video-spot.