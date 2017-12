Pirs Morgan napao Emili Ratajkovski: Bolje se obuci i nađi pravi posao! (video)

Na radost velikog dela sveta, manekenka i glumica Emili Ratajkovski često pozira bez odeće, ali to se ne sviđa britanskom novinaru Pirsu Morganu, voditelju televizijskog šoua Good Morning Britain.

Njega je zgrozio video koji je Emili snimila za časopis LOVE, u kojem se u donjem rublju valja po stolu i mazi se sa špagetama.

– Ne znam šta je ona tačno. Ona je globalna fuf**a – rekao je Morgan bez pardona.

Njegova suvoditeljika Suzana Rid stala je u Emilinu odbranu i kazala da voditelj ima ličnih problema s glumicom i da njeno skidanje promoviše feminizam.

Ali, Morgan je ostao pri svome.

– Da, baš sjajan potez za napredak feminizma! Znate šta devojke, ovako to ide u životu: Skinite se i umotajte u špagete, a onda se žalite kako vas muškarci posmatraju kao objekat! Bolje se obuci i nađi pravi posao – poručio je Emili.

Suzan je na to odgovorila:

– To i jeste poenta koju šalje Emili: da žene same odlučuju šta će da čine sa svojim telom. Ona je izabrala rublje i špagete da bi to naglasila – ostala je pri svome Suzan, ali se nije naljutila na svog kolegu britkog jezika.

Ovo nije prvi put da se Pirs okomi na Emili i njenu nagost, ali i na Kim Kardašijan, za koju je nedavno izjavio da izgleda i ponaša se kao očajna žena.