Objavljene nominacije za Oskara: “La La Land”dobio rekordnih 14 nominacija

Kako je već najavljeno, američke glumice Dženifer Hadson i Bri Larson predstavile su nominovane za ovogodišnju prestižnu filmsku nagradu Oskar. Njima su se pridružili i kamerman Emanuel Lubeski, reditelj Džejson Rajtman, glumac Ken Vatanabe, kao i predsednica Akademije za umetnost i film Čeril Bun Ajzaks.

Veče dodele 89. Oskara održava se 26. februara u “Dolbi teatru” u Los Anđelesu, a domaćin će biti komičar i voditelj Džimi Kimel.

Mjuzikl La-La land pokupio je 14 nominacija i tako izjednačio rekorde ostvarenja “Sve o Evi” (1950) i “Titanik” (1997), a Merili Strip je postala prva glumica koja je nominovana 20-i put.

Ove godine Akademija je rešila da nominacije budu pristupačne širokoj publici i prenosila ih je putem interneta.

Nominacije za najbolji film:

La-la lend, Moonlight, Manchester by the Sea, Dolazak, Lion, Greben spasa, Hidden Figures, Fences i Hell or High Water.

Nominacije za glavnu mušku ulogu:

Kejsi Aflek (Manchester by the Sea), Denzel Vošington (Fences), Rajan Golsing (La La Land), Vigo Mortensen (Captain Fantastic) i Edru Garfild (Hacksaw Ridge).

Najglamuroznije veče Holivuda: Magična izdanja dodele Oskara

Nominacije za glavnu žensku:

Ema Stoun (La La Land), Natali Portman (Jackie), Ejmi Adams (Dolazak), Meril Strip (Florence Foster Jenkins) i Izabel Iper (Ona).

Nominovanovane za najbolju sporednu glumicu:

Vajoli Dejvis (Fences), Naomi Haris (Moonlight), Nikol Kidman (Lion), Oktaviji Spenser (Hidden Figures) i Mišel Vilijams (Manchester By The Sea).

Nominacije za najboljeg sporednog glumca:

Džef Bridžiz (Hell or High Water), Maheršala Ali (Moonlight), Dev Patel (Lion) i Majkl Šenon (Nocturnal Animals).

Za najbolje dokumentarno ostvarenje:

Fire At Sea, I am Not Your Negro, Life Animated, OJ: Made in America i 13th.