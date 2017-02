Mamina reakcija ju je šokirala: Rubi Rouz sa 12 godina priznala da je biseksualka

Glumica Rubi Rouz zvezda serije Orange is the new black nikada nije krila svoje seksualnom opredeljenju. Od malena je osećala da je privlače i muškarci i žene, ali je imala problem da to objasni majci. Međutim, kada joj je sa samo 12 godina priznala da je biseksualka ostala je šokirana njenom reakcijom.

– Rekla sam joj da možda neću imati dečka, nego devojku. Ona mi je rekla da je to primetila još kada sam bila baš mala. Bila sam šokirana time – rekla je Australijanka koja je zahvalna svojim roditeljima jer su joj oduvek davali slobodu.

– Jako sam zahvalna što mogu otvoreno da pričam o svojoj seksualnosti, jer mnogo ljudi to ne mogu. Imam zdrav seksualni život i zbog toga se osećam snažno i sigurno – rekla je Rubi koja trenutno uživa u vezi sa pevačicom Džes Origliaso.

Rubi ćemo uskoro moći da gledamo rame u rame sa Vinom Dizelom u akcionom filmu XXX: Return of Xander Cage.