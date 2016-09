Kristl iz Dinastije o traumatičnom razvodu: Ostavio me je zbog 15-godišnjakinje



Glumica Linda Evans koja je slavu stekla ulogom Kristl Karington u seriji “Dinastija” u novoj knjizi “Recipes for Life” navodi da joj je upravo ta slava mnogo više oduzela nego donela.



Glumica iza sebe ima dva razvoda, a najteže joj je pao onaj od Džona Dereka koji ju je ostavio zbog 30 godina mlađe žene, lepotice Bo. Posle tog razvoda, Linda je pala u depresiju.

– Kada me je ostavio zbog Bo, koja je tada imala 15 godina, želela sam da umrem. To mi je bila najgora stvar na svetu koja mi se mogla dogoditi, život bez Džona. Bila sam ljuta, bila sam tužna. Bila je to najgora mešavina stvari. To što više niste sa nekim ne znači da ga više ne volite zbog onog u šta ste se prvi put zaljubili. To znači da nije funkcionisalo, a ako ne funkcioniše, ne ostajete u braku. A to opet ne znači da te osobe treba potpuno da izbacite iz svog života – rekla je glumica.



Ona je dodala da je u jednom trenutku shvatila da mora da misli samo na sebe i da mora da se menja.

– Prošla sam kroz sve faze, ali divan je onaj trenutak kada potpuno isključite mozak i usmerite svu energiju samo na sebe i prestanete da razmišljate o prošlosti. Kada počnete da razmišljate o budućnosti, možete imati divan život. Svakodnevno učim o takvim stvarima – poručila je Linda.