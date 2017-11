Kim Kardašijan kažnjena, jer nije htela da oda ništa o trudnoćama sestara! (video)

Povezane vesti



Kim Kardašijan je u sredu uveče gostovala u šouu Džejmsa Kordena i igrala s voditeljem igru Spill Your Guts of Fill Your Guts. Pravila igre su jednostavna: voditelj i gost međusobno postavljaju škakljiva pitanja, a ukoliko na neko ne žele da odgovore, moraju da pojedu neku od odvratnih namirnica na stolu.

Korden tako nije želio da otkrije koji je njegov gost bio najveći ser**ja pa je morao da pojede škorpiona.

Ali, Kim je prošla gore. Džejms ju je pitao jesu li tačne glasine da su Kajli i Kloi trudne, a Kim je duboko udahnula i otpila gutljaj smutieja od sardina, na šta joj se digao želudac, pa je pljuvala u kantu.