Kajli Minog: Nikada nisam želela da se udam, brak nije za mene

Kada je slavna pevačica raskinula dugogodišnju vezu sa glumcem Džošuom Sasom zbog njegovog neverstva, mnogi su smatrali da je ovo samo još jedan dokaz da lepa Kajli Minog jednostavno nema sreće u ljubavi.

Australijska džepna Venera iz sebe ima brojne ljubavi koje su se neslavno završile, a sada je za najnoviji broj magazina Red, otkrila kako nema nameru da se skrasi u bliskoj budućnosti.

-Nikada nisam sebe videla sebe kao udatu ženu.Bilo mi je sasvim dovoljno da budem verena jer niti kao devojčica, a ni kasnije, nisam imala viziju svog venčanja. To je nešto što nisam nikada želela, priznala je 49-pevačica i dodala da brak jednostavno nije za nju.

-Moji roditelji nisu me odgajali tako da cilj svake žene mora biti da se uda. I dok sam ranije mislila kako bi možda i to trebala da uradim jer se to od mene očekuje, na kraju sam ipak odustala. Mislim da brak nije za mene- rekla je Kajli.