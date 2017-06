Gest za poštovanje: Bosonoga Adel pokušala da pomogne unesrećenima u Londonu

Popularna pevačica Adel je već bezbroj puta dokazala da osim raskošnog talenta ima i veliko srce, a njen poslednji gest izazvao je poštovanje planete.

Naime, brojne javne ličnosti ponudile su pomoć nakon požara koji je izbio juče u oblakoderu u Londonu odnevši 12 života a Adel je viđena na mestu nesreće kako pokušava da pomogne unesrećenima.

Pevačica je bila bosonoga i vidno uznemirena uzvikivala: Treba li nekome pomoć

-Adel je danas viđena kod Grenfel kule kako pruža podršku porodicama koje su bile žrtva tragedije, napisao je jedan od fanova objavivši njenu fotografiju.

Adele near the #Grenfell Tower in an Abaya. Respect to you. pic.twitter.com/7GAb1Dpels

Pevačici se pridružio i njen suprug Simon Konecki koji je, takođe, pokušao da pomogne.

Adele was spotted at Grenfell Tower today offering her support to everyone affected by the tragedy. 😢😢😢 pic.twitter.com/nJF29iSx1t

