Film “Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju” trijumfovao na dodeli nagrada BAFTA

Povezane vesti



“Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju”, crnohumorna priča o osveti britansko-irskog autora Martina Mekdone, osvojila je pet nagrada Britanske akademije za film i TV, uključujući i onu za najbolji film. Njihov glavni konkurent, “Oblik vode” Giljerma del Tora uzeo je tri britanska Oskara dok je “Namračniji čas” dobio dva.

Osim za najbolji film, “Tri bilborda” nagrađena su i za najbolji britanski film, glavnu glumicu, sporednog glumca i originalni scenario.

“Oblik vode” uzeo je Bafte za režiju, scenografiju i muziku. Oba filma i dalje su najistaknutiji kandidati za glavne nagrade na 90. dodeli Oskara koja će biti održana za dve nedelje, 4. marta.

Svoj status favorita zacementirali su i nagrađeni glumci: u prvom redu Franses Mekdormand (Tri biloborda) i Gari Oldman (Najmračiniji čas), koji čitave sezone ubiru trofeje za glavne uloge, kao i Sem Rokvel (Tri bilborda) i Alison Dženi (Ja, Tonja) u kategoriji epizodnih.

Legenradni reditelj Džejms Ajvori (89) nagrađen je za adaptirani scenario za gej romansu “Skrivena ljubav” (Call Me By Your Name).

Najbolji strani film je “Sluškinja” Čan-Vuk Parka iz Južne Koreje.