Dženet Džekson dobija Nagradu ikone Bilborda

Povezane vesti



Američka pevačica Dženet Džekson dobiće još jednu potvrdu svog statusa u muzičkoj industriji na dodeli Bilbordovih nagrada (Billboard Awards).

Džekson će na ceremoniji 20. maja u Las Vegasu dobiti Nagradu ikona Bilborda (Billboard Icon Award). Voditeljka će biti pevačica Keli Klarkson.

Ljubitelji Dženet Džekson imaće priliku da vide njen nastup u prenosu uživo, prvi put posle devet godina.

Njene pesme su decenijama bile u vrhu Bilbordovih top lista, uključujući “That’s the Way Love Goes”, “I Get Lonely” i “All For You”.

Među prethodnim dobitnicima nagrade su Prins, Stivi Vonder, Šer, Nil Dajmond, Selin Dion i Dženifer Lopez.