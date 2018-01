Dvorskim pravilima nema kraja: Zašto Megan ipak neće nositi tijaru na venčanju

Iako je nedavno objavljena fotografija Megan Markl sa maturske večeri na kojoj nosi tijaru, izazvala mnogo pažnje jer su je mnogi shvatili kao sudbinsko predskazanje, buduća vojvotkinja od Saseksa neće nositi tijaru na svom venčanju.

Pictures have surfaced of #MeghanMarkle in a #tiara… As Homecoming Queen! 👑 pic.twitter.com/KmEW869boR

— Meghans Mirror (@MeghansMirror) January 11, 2018