Čarli Šin isprozivao koleginice (video)

Holivudski glumac Čarli Šin gostovao je u emisiji Watch What Happens Live with Andy Cohen, gde je bez dlake na jeziku govorio o sukobima sa poznatim koleginicama.

Naime, Šin nije propustio da pomene sve poznate dame sa kojima je bio u otvorenom sukobu, niti ih je u emisiji štedeo. Tako je prva na list bila Rijana, s kojom je Šin svojevremeno vodio rat na društvenim mrežama. Naime, holivudski glumac je u emisiji objasio da je želeo da ispuni želju tadašnjoj verenici, porno zvezdi Bret Rosi, i upozna je sa Rijanom.

Šin je tada pokušao da ugovori susret sa pevačicom sa Barbadosa, koja ga je glatko odbila. Odmah potom, glumac je “prozvao” pevačicu na Tviteru, a rat na društvenim mrežama ubrzo je usledio.

– Ta ku**a. Nema ni trunke pristojnosti, a ni zdravoga razuma u sebi – prokometarisao je Šin Rijanu u emisiji.

Takođe, ni glumica Dženi Mekartni, koleginica iz serije “Dva i po muškarca” ništa bolje nije prošla, dok je Selma Bler, koja je otpuštena iz serije Anger Management jer nije mogla da se složi sa Šinom, ipak najgore prošla.

– Voleo bih da se Dženi i Selma spoje, pa da ih ostavimo u istoj prostoriji da se međusobno počupaju. Zaslužuju jedna drugu – rekao je problematični glumac.

I na kraju, na red je došla i Dženifer Grej, zvezda planetrno popularnog “Prljavog plesa”, s kojom je Šin davne 1986. snimio film “Slobodan dan Ferisa Bjulera”.

– Nijednoj drugoj ženi operacija nosa nije uništila karijeru kao njoj – zaključio je Šin.