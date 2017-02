Brit Awards 2017 u znaku velikana: Dejvid Bouvi favorit za nagradu u kategoriji umetnika godine (live)

Ako Holivud ima Oskare, britanska muzika ima ‘Brits’, iskreni nacionalni ponos koji slavi industriju ‘tešku’ pet milijardi evra godišnje i jedan od najvažnijih britanskih izvoznih proizvoda.

– Prošle godine je svaki šesti album prodat u svetu bio delo britanskog umetnika – kaže Džejson Ilej, predsednik Brit Awardsa, naglašavajući da Velika Britanija “u muzici oduvek predvodi put, od Bitlsa i Rolingstonsa do Adel i Eda Širana”.

Širan će biti jedan od glavnih izvođača na dodeli nagrada u sredu uveče u londonskoj O2 areni, gde će deliti pozornicu sa Keti Peri, Robijem Vilijamsom, Brunom Marsom, Emeli Sande.

Ali oči hiljjade gledalaca pre svega će biti uprte u nebo.

Nešto više od godinu dana posle smrti, Dejvid Bouvi je favorit kladioničara za nagradu u kategoriji umetnika godine i za najbolji album godine, Blackstar, objavljen dva dana pre njegove smrti 10. januara 2016.

Adel, koja je požnjela glavne nagrade na nedavnoj dodeli Gremija, sa poslednjim albumom “25” bila je konkurencija na prošlogodišnjoj dodeli britanskih nagrada, pa je ovoga puta nominovana samo za najbolji video ‘Send My Love (To Your New Lover)’.