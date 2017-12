Vreme je za darivanje!

Darivanje je jedan od najlepših načina da pokažemo koliko nam je stalo do dragih osoba. Praznična sezona je pred nama i zato je pravi trenutak da krenete sa odabirom poklona za sve one koji vam čine život lepšim. Ukoliko vam je potrebna inspiracija, Avon je pripremio popuste i do čak 70% i nudi vam savršen izbor ženskih i muških poklona.

Sada vam je na raspolaganju veliki izbor šminke, kozmetike i modnih aksesoara, a za jedan kupljeni parfem drugi možete dobiti za samo 10 dinara.

–Kvalitet mi je imperativ kada biram poklone za prijatelje i porodicu. Najmilije dame možete obradovati izvrsnom Luxe Volume Extravagance maskarom, Luxe Cashmere paletom senki i Luxe Couture kremastim ružem iz limitiranog novogodišnjeg izdanja. Uvek preporučujem Luxe liniju šminke jer sadrži samo najfinije sastojke koji pružaju koži dodatnu negu i daju dozu sofisticiranosti svakom make-up look-u“ – izjavila je Maja Nikolić, i dodala da je ova kombinacija proizvoda idealna ako birate poklon koji je istovremeno elegantan i koristan.

Obradujte i sebe i svoje najmilije poklonima iz Avon brošure koja važi do 27. decembra, kao i na sajtu www.avon.rs.