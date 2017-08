Treća trka s bojama u Srbiji – Color RUNNING powered by Tikkurila

Povezane vesti



Jedna od najpopularnijih i najuzbudljivijih tematskih trka u svetu, čija je osnovna karakteristika posipanje učesnika bojama organskog porekla održaće se treću godinu zaredom u Beogradu pod nazivom Color RUNNING powered by Tikkurila.

U samom srcu Beograda na Dorćolu 17. septembra u podne najbrže prijavljenih pet stotina trkača započeće najšareniju urbanu trku u čistoj color RUNNING beloj majici, a volonteri će ih po svakom pređenom kilometru zasipati najveselijim bojama tako da će 5km završiti obojeni od glave do pete.

Za zagrevanje biće zadužen Urban Fitness Hangar tim koji će i nagraditi najbolje.

Mnoštvo zabavnih aktivnosti za decu pripremili su organizatori i partneri dečjeg izdanja trke s bojama Color RUNNING powered by Tikkurila. Dečji program sa zagrevanjem počinje u pola deset dok trka na 300m za dve stotine najbrže prijavljenih mališana počinje u 10 sati.

Svaki mali i veliki trkač koji uspešno obojen završi trku dobiće medalju, a troje najbržih dobiće vredne nagrade koje su pripremili partneri trke. Zlatni sponsor trke kompanija Tikkurila nagradiće osim pobednika u svima kategorijama po prvi put i najmlađeg, najstarijeg i najveselijeg takmičara. Kompanija Reebok pripremila je robne nagrade za najbrže u muškoj, ženskoj i dečjoj kategoriji. Savez za rekreaciju i fitnes Beograda, partner ovogodišnje trke, pobrinuo za aktivnosti pred početak trke. Takmičari će imati priliku i da se upoznaju sa urbanim odmetnikom, Jeep Renegade modelom koji će biti na raspolaganju za avanturističku test vožnju kroz gradsku sredinu .

Trka s bojama color RUNNING inspirisana je festivalom boja HOLI kojim svake godine hiljade ljudi širom sveta obeležavaju sreću novih početaka. Trka je amaterskog karaktera s ciljem da promoviše vrednosti drugarstva, motivacije i zabave. To znači da je namenjena rekreativcima i svima koji bi da probaju nešto drugačije. Boje koje koristimo su organskog porekla, namenjene su ishrani i lako se skidaju jednostavnim pranjem vodom. Ako možete da trčite ili pešačite 30 minuta, uspešno ćete završiti trku. Za najluđi color party u gradu pobrinuće se poznati srpski DJ koji će biti zadužen za dobru atmosferu.

Prvog avgusta počelo je prijavljivanje za učešće u trci po povlašćenim cenama. Visina kotizacije iznosi 1350 dinara za uplate do 31. avgusta i 1500 dinara za uplate do 8. septembra. Visina kotizacije za dečiju trku iznosi 750 dinara za uplate do 31. avgusta i 850 dinara za uplate do 8. septembra. Za sve korisnike Starogradske kartice obezbedili smo popust na učešće u trci a sve informacije možete dobiti na broj telefona 7852999. Ukoliko se prijavite i/ili uplatite kotizaciju nakon 8. septembra nećete dobiti majicu u startnom paketu ali vaše učešće će biti zagarantovano. Kotizaciju za trku moguće je uplatiti isključivo preko računa organizatora trke AK RUNNING broj br: 170-0030016763001-26. Svrha uplate: Kotizacija za učešće u trci Color RUNNING 2017 za IME_PREZIME. Preuzimanje startnih paketa biće moguće u prostorijama Ustanove kulture Parobrod, u ulici Kapetan Mišina 6a u petak 15. septembra i subotu 16. septembra od 12 do 19 sati.

U trci s bojama Color RUNNING powered by Tikkurila će učestvovati i brojni volonteri, za koje je prijava takođe otvorena do 1. septembra. Kao i svake godine ova vesela sportska manifestacija ne bi bila moguća bez pomoći mnogobrojnih vrednih volontera koji će, pre svega, učesnike posipati bojama na svakom pređenom kilometru ali i deliti medalje svima onima koji budu protrčali kroz ciljnu kapiju i tako uspešno pretrčali najsrećnijih pet kilometara na svetu.

Organizator trke s bojama Color RUNNING powered by Tikkurila je atletski klub RUNNING. Koorganizator i podrška trke je Savez za rekreaciju i fitnes Beograda. Partneri trke su Gradska opština Stari grad, Sekretarijat za sport i omladinu grada Beograda a tehnička podrška je brend Jeep. Manifestaciju su pomogli prijatelji trke: Nikon, Frutabela, Reebok, Esensa, Oriflame, Knjaz Miloš, Urban Fitnes Hangar, Ustanova kulture Parobrod i dr.

Medijski partneri: Play radio i NOIZZ.

Izvršna produkcija: Marsh creative production.

Za više informacija kontaktirajte nas na color@running.rs ili nas pratite putem sajta www.running.rs ili društvenih mreža:

FB: www.facebook.com/runningserbia

Google+: https://plus.google.com/+RunningRs

Twitter: www.twitter.com/RUNNINGSerbia

Instagram: www.instagram.com/runningserbia