Senzacija Tikkurila boja u Beogradu: Učestvujte u trci koja će vam promeniti pogled na svet!

Za sve one koji su željni promena, za avanturiste koji tragaju za novim iskustvom, za one koji su umorni od svakodnevnog sivila i spremni su da svom životu daju malo boje, ovo je prava prilika, izazov kojem jednostavno nećete odoleti!

Ako ste oduvek želeli da otputujete u Indiju i učestvujete na njihovom živopisnom festivalu HOLI koji slavi radost, druženje, jednostavnost življenja, sreću, ali i nove početke, onda nećete propustiti šansu da u Beogradu doživite sve to na jedinstven i senzacionalan način na Savskoj promenadi 8. Oktobra tačno u podne!

Budite spremni da doživite iskustvo koje ste oduvek priželjkivali i prijavite se za učešće u drugoj po redu trci sa bojama u Srbiji – Color RUNNING powered by Tikkurila!

Uz pomoć sveta boja organskog porekla, 500 najbrže prijavljenih učesnika će se pridružiti najpopularnijoj trci u svetu koja se po drugi put održava u Srbiji, u Beogradu, pod nazivom – COLOR RUNNING powered by Tikkurila.

Sa startne pozicije svi učesnici kreću u beloj majici, a svaki pređen kilometar će im biti zasut najveselijim organskim bojama, tako da će trkači svoj put dug pet kilometara završiti umorni ali i potpuno obojeni, jer život se slavi uz boje i radost!

Najbrži trkači, šetači, veseli ljudi koji uživaju u radosti i životu, dobiće i vredne nagrade, za koje se ove godine pobrinuo generalni sponzor Tikkurila, ali i ostali sponzori trke, a za zagrevanje pred trku, kao i mnoštvo dobre zabave pobrinuo se Savez za rekreaciju i fitnes Beograda.

Očekuje vas još dobre muzike, poklona, zabave, boja… Zato ne propustite da se prijavite i učestvujete u ovoj trci!

KAKO SE PRIJAVITI:

Prijavljivanje za učešće u trci po povlašćenim cenama a trajaće do kraja septembra. Visina kotizacije iznosi 800 dinara za uplate do 30. septembra i 1000 dinara za uplate do 7. oktobra. Visina kotizacije za Color RUNNING dečju trku iznosi 500 dinara za uplate do 7. oktobra. Uplata kotizacija za trku se vrši putem računa RUNNING-a kod Unicreditbank br: 170-0030016763001-26 Primalac: Atletski Klub RUNNING Nušićeva 6, Beograd Naznaka: Kotizacija za učešće na trci/dečjoj trci color RUNNING za IME PREZIME.