Hello! vam poklanja

“Hello” uvek misli na svoje čitaoce! Bilo da ste zaljubljenik u modu, brižljivo vodite računa o nezi svog tela i lica, uživate u dobroj knjizi i filmu, ili vam je potreban savet kako da se izborite sa svakodnevnim problemima, oplemenite život i poboljšate zdravlje, “Hello” je uvek tu da vas obraduje vrednim poklonima!

Osvojite 2×2 karte za Muzičko scenski spektakl “LORD OF THE DANCE”

Muzičko scenski spektakl “LORD OF THE DANCE” ponovo stiže u beogradski Sava Centar, u utorak 10. aprila 2018. sa početkom u 20 časova.



Karte za ovaj šou mogu se kupiti na prodajnim mestima Eventima, preko linka: https://bit.ly/2CYs93m i na blagajni Sava Centra, a cene se kreću u rasponu od 2.200 do 3.500 RSD.

Obezbedite na vreme ulaznice za ovaj spektakl koji će sve ostaviti bez daha!

U utorak 10. aprila ove godine domaća publika će uživati u jedinstvenom Lord of the Dance plesnom spektaklu, koji još od davne 1998. i izvođenja na čuvenoj Vembli Areni drži svetski rekord od 21 uzastopne rasprodate predstave. Nakon osvajanja pozorišnih hala širom sveta, poput Vest Enda i Brodveja i obaranja rekorda u broju prodatih ulaznica, Lord Of The Dance se vraća u beogradski Sava Centar.

Višestruko talentovani članovi ove umetničke trupe, beogradskoj publici prikazaće fantastičan miks muzike i plesa, tradicionalnog i savremenog. Rasveta, specijalni efekti i najbolje svetske akrobate u savršeno ukomponovanoj celini, prirediće spektakl za svačije oči, koji će publika dugo pamtiti. Light show, strobovi, RGB laseri, pirotehnika, specijalne mašine za pravljenje magle, topovi sa konfetama i mnogi drugi specijalni efekti, zajedno sa velikim LED video zidom, sastavni su deo ovog spektakla. Kako ovaj šou uvek ide u korak sa vremenom, za novu turneju spremaju se efekti koji su poslednja reč tehnologije i koje do sada niko nije imao prilike da koristi.

Čuveni svestrani umetnik Majkl Fletli predvodiće umetničku trupu “Lord Of The Dance” na novoj turneji. Majkl Rajan Fletli je proslavljeni plesač, koreograf, glumac, reditelj i producent. Tokom protekle dve decenije osmislio je, producirao i nastupao u nekoliko izuzetno uspešnih predstava, uključujući Feet of Flames, Celtic Tiger i njegov najnoviji šou Lord of the Dance.

